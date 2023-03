VIDEO | Así ingresó al penal de Barrientos el agresor que intentó violar a joven en Naucalpan

Este jueves Juan Manuel "N", el sujeto que intentó agredir sexualmente a una joven en Naucalpan fue trasladado al Penal de Barrientos, en Tlalnepantla en el Estado de México por el delito de robo con violencia y otros delitos relacionados con violencia de género a pesar de que la familia pedía que se le juzgara por delitos sexuales.

De acuerdo con los primeros reportes, la primera audiencia en el Penal de Barrientos se llevaría a cabo esta misma tarde para determinar su situación legal. El imputado, alias "El Pelón" fue denunciado por su víctima, una mujer de 24 años por intento de violación y agresión sexual, también por intentar arrojarla a un río tras poner resistencia y además por querer atropellarla.

Durante la agresión varias personas pasaban por el lugar pero no intervinieron

Los hechos, que quedaron registrados por las cámaras de seguridad, ocurrieron el pasado sábado 11 de marzo en la colonia la Mancha l en el municipio de Naucalpan en el Estado de México, cuando la joven regresaba de su trabajo.

Días después de que se presentara la denuncia, el sujeto fue detenido por la Policía de Naucalpan en coordinación con la Policía de Investigación (PDI), cuando se encontraba caminando en el fraccionamiento El Mirador e intentó persuadir a los elementos de seguridad para no ser detenido.

Los elementos de seguridad se acercaron al hombre, que vestía una sudadera gris, pantalón negro y tenis blancos, y luego de explicarle que correspondía a la descripción de uno de los sujetos que participó en la agresión que fue difundida por redes sociales, le solicitaron los acompañara a las oficinas de la PDI para efectuarle una entrevista.

Víctima identificó al agresor por su voz

La madre de la víctima dijo a medios de comunicación que su hija está muy afectada por lo que vivió, pero fue gracias a que la joven reconoció su voz como pudo identificar que se trataba de su agresor. Audios difundidos demuestran que el agresor se iba a entregar ante las autoridades, por lo que no quería que la policía fuera buscado en su domicilio.

"Por favor dile a tu tía Alicia y a Cynthia que si pueden recoger lo que son unos papales para que me los entreguen, ropa para Michelle, sus tenis y mis tenis negros Jaqueline, mi aparato del oído, mis papeles junto con mi credencial y yo le doy la ubicación, que vengan ellos, yo me voy a entregar solo" se escucha en el audio dado a conocer por Foto Tv.

Sin embargo, en otro audio se puede escuchar cómo pide que no vayan las autoridades por él: "Mira nada más un favor así bien importante, quiero confiar en ustedes, yo me voy a entregar por mi propia voluntad no es justo que estén amenazándolas a ustedes, mucho menos a mis hijas, a mis nietos, no, así el mismo amor que ellos sienten dile a Alicia, ella por su hermano, yo lo siento también por los míos, por Michelle y por mi hijo, o sea si vienen que no vengan con la patrulla ni nada, yo me voy a entregar solo de hecho estamos cerca de la delegación, estoy cerca de una delegación, me voy a entregar".

