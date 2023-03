Horror en las escuelas: al menos ocho casos de abuso sexual infantil conmocionan al país

México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Niñas, niños y adolescentes son víctimas de este terrible delito. Especialistas indican que la mitad de estos abusos suceden en el entorno familiar, pero no es el único lugar donde los menores están expuestos, otro sitio donde se supone deberían estar seguros, puede ser en donde sus vidas se convierten en pesadillas: la escuela. En este 2023 se han registrado varios casos, los cuales han conmocionado al país.

La educación es un derecho de las infancias, además las escuelas son un lugar donde los niños conviven y aprenden, también es el sitio donde permanecen, en teoría, seguros, mientras sus padres trabajan. Pero los depredadores abundan, ellos saben camuflarse, atacan y amedrentan, aprovechando la vulnerabilidad de sus víctimas, quienes comienzan a cambiar, mostrando señales del abuso que viven. Pese al miedo, un día hablan, abren sus corazones y muestran el horror que un adulto les hizo vivir y aquellos que los aman reaccionan.

Generalmente el primer paso es acudir con las autoridades educativas de la propia escuela donde se suscitó el abuso, algunas veces se topan con pared y los directivos no solo no atienden la denuncia, en muchas ocasiones lo niegan y dicen que es parte de la imaginación de los menores. Al indagar se descubre que sus hijos no son los únicos, vienen las protestas, de ese modo logran captar la atención y la justicia aparece en el horizonte.

Niñas, niños y adolescentes son víctimas de este deliot. Foto: iStock.

Colegio Carmel

Un colegio privado de la Ciudad de México fue el lugar donde ocurrieron abusos sexuales contra algunos estudiantes. Padres de familia denunciaron que se registraron al menos 17 casos, de ellos cinco están confirmados. La Fiscalía inició una carpeta de investigación en contra de un maestro por agredir a una niña de seis años.

Presuntamente las agresiones ocurrieron dentro de un baño de la institución educativa ubicada en la alcaldía Coyoacán. Las protestas comenzaron, el maestro fue destituido y huyó, fue detenido en Acapulco, Guerrero. Pero, los padres de familia afirman que almenos son tres los docentes involucrados en los casos de abuso sexual conra niños y niñas.

El Colegio Carmel fue clausurado por las autoridades, el hecho dividió la opinión de las personas que inscribieron a sus hijos en la institución.

Padres de familai realizaron bloqueos varios días. Foto: Cuartoscuro.

Jardín de niños en Tultitlán

Trabajaba en el jardín de niños Carlos Pellicer, ubicado en Tultitlán, Estado de México, para someter a los pequeños los seguía al baño de la escule, usaba una máscara de conejo o zombie, los aterraba y amenazaba, una vez que las víctimas estaban frágiles, comenzaba el abuso.

Una niña le reveló a su madre que “el monstruo” la tocaba, detalló la manera en que lo hacía. La mujer acudió al plantel y la directora le dijo que era porque había visto una película de terror, por lo que acusa complicidad.

Ricardo “N” fue detenido, tras una audiencia un juez lo vinculó a proceso por su presunta participación en el abuso sexual cometido en agravio de os menores. Sin embargo, son al menos 10 las víctimas del “Monstruo de los baños”.

El monstruo abusó de varios niños. Foto: especial.

Protestas en San Nicolás

En Nuevo León también se registraron protestas por un caso de presunto abuso sexual ocurrido dentro de la escuela primaria Juan Escutia, ubicada en San Nicolás. Padres de familia denunciaron que un profesor atacó a un niño de primer grado. El hecho ocurrió el pasado 28 de febrero.

Debido a que no han tenido respuesta sobre el avance del caso, se manifestaron para exigir justicia. Reclaman que el director de la escuela no les ha dado informes. También dijeron que no saben si el profesor fue detenido o solo cambiado de plantel.

El horror en Oaxaca

Padres de familia del jardín de niños "Francisco Gabilondo Soler", ubicado en la colonia Zapoteca perteneciente a la Villa de Zaachila, Oaxaca, protestaron por casos de abuso sexual cometidos dentro de la escuela. Indican que el intendente abusó sexualmente de un menor, pero varios más han reportado también haber sido víctimas.

Acusan también a la directora del prescolar de encubrir al hombre, por esa razón realizaron cierres viales en importantes avenidas, según reportan medios locales. Dijeron que el bloqueo será indefinido.

Abuso en Sinaloa

Un profesor de educación física fue acusado de abusar sexualmente de una menor, dentro de una escuela primaria en Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado mes de diciembre, pero el docente “compró” el silencio de su víctima dándole un chocolate.

Fue hasta el 8 de marzo cuando se logró la detención del profesor. Días después fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de abuso sexual agravado.

Valle de Chalco

Una maestra de danza y una niñera fueron señaladas por haber realizado abusos sexuales contra alumnos del jardín de niños Miguel Domínguez, ubicado en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de enero.

Según los relatos, las acusadas les realizaron tocamientos indebidos a los menores, además los hicieron bailar desnudos. También tomaron fotos y videos de los actos. Al igual que en otros casos, los padres se manifestaron por lo que sus hijos vivieron.

Padres de familai protestaron por los casos de abuso sexual. Foto: especial.

Kinder de la Venustiano Carranza

Otro caso de abuso sexual dentro de un kinder se suscitó en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Fue en el jardín de niños María Raquel Ferriz, localizado en la avenida Texcoco, colonia Peñón de los Baños, donde se registró el hecho que provocó protestas y cierres viales.

De acuerdo con los relatos, un niño de cuatro años fue la víctima del delito, además, se dijo que días antes encontró a dos personas teniendo sexo dentro de la institución.

Un jardín de niños en la CDMX registró un caso de abuso sexual. Foto: especial.

Secundaria de Xonacatlán

Xonacatlán, municipio perteneciente al Valle de Toluca, en el Estado de México, registró un caso de acoso sexual en una escuela secundaria. Padres de familia se manifestaron para exigir justicia por lo sucedido.

Un profesor y la directora de la escuela fueron separados de su cargo por lo sucedido. Autoridades mexiquenses acusaron a la mujer de no haber activado los protocolos para la Prevención Detección y Actuación en caso de Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato en las Escuelas de Educación Básica del Subsistema Educativo Estatal.

