Prohibición del fentanilo provocaría dolor a pacientes que luchan contra el cáncer, asegura experto

El tema del fentanilo y su tráfico hacia Estados Unidos ha generado controversia a nivel internacional, pues la postura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y sus comentarios han sido polémicos respecto a la situación, llegando a declarar que "Se les hace fácil culpar a México" respecto a las muertes provocadas por la sustancia en el país vecino.

Sin embargo, esta sustancia analgésica se creó como una alternativa segura a otras drogas controladas, pues el fentanilo es usado en el ámbito médico como un fuerte calmante para pacientes oncológicos con dolores severos, sustituyendo, por ejemplo, a la morfina, que tiene más efectos colaterales, como lo son desarrollar tolerancia farmacológica, lo que provoca adicción y por consecuente la muerte,

El Dr. Xavier Tello, experto en políticas de salud, comentó en Heraldo Radio, con Alejandro Cacho para el programa Las Coordenadas de la Información, que el fentanilo de uso médico, no tiene nada que ver con el que se usa en la creación de sustancias ilegales, y su prohibición solo provocaría dolor a pacientes que luchan contra el cáncer.

Como contexto ante la situación, el experto en salud comentó que, México es uno de los países donde más se sufre, pues el acceso a los medicamentos es limitado, debido a los problemas de educación médica, en donde se malinterpreta la escala del dolor, "la gente no debe tener "dolor tolerable" la gente debe vivir sin dolor y sin miedo al estigma que se tiene a los narcóticos", dijo el doctor.

Lo que más se sufre del cáncer es el dolor

El médico explico para Heraldo Radio que, el fentanilo es un medicamento de fracción 1, es decir, solo puede ser recetado por un doctor calificado que está aprobado por varias estancias gubernamentales, por seguridad farmacéutica para los pacientes y la sociedad, por lo que su uso se encuentra limitado, además de ser una sustancia que irónicamente escasea en el ámbito médico.

"Sería una medida inhumana prohibir este medicamento" declara el Dr. Xavier Tello.

El uso de este poderoso medicamento sirve principalmente para tratar el dolor oncológico, pues no hay analgésicos con la potencia correcta y lamentablemente se ha convertido en una medida para brindar a los pacientes de una muerte digna, pues los malestares provocados por el cáncer suelen afectar enormemente la calidad de vida de las personas que padecen esta enfermedad.

"Lo que más se sufre del cáncer es el dolor" afirmó Xavier Tello.

En el campo médico, no hay medicamentos que contengan fentanilo en su fórmula activa, es una sustancia que solo se presenta por sí misma, en medio de pastillas, parches o ampolletas, por lo que su uso no tiene una relación con el fentanilo "artesanal" (el cual es el que se usa en el narcotráfico) y su prohibición médica no repercutiría en la producción de drogas

"¿Quién va a investigar eso? si existiera un analgésico seguro, sería el santo grial" comentó el médico

La propuesta de presidente es una ocurrencia más, que solo refleja "un desconocimiento por el tema" menciona Dr. Xavier Tello, pues el fentanilo que se usa en drogas y el que se emplea para uso médico, son componentes completamente diferentes, lo que propone el médico es completamente lo opuesto a las intenciones del presidente, pues comenta que el analgésico debería de abundar en México, además de promover su uso y fabricación.

