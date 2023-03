Gobernador de Sonora asistirá a la marcha por la expropiación petrolera en la CDMX

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que, sí tiene contemplado asistir personalmente a la marcha convocada para este próximo sábado en la Ciudad de México, por motivo del aniversario de la expropiación petrolera en el país.

Alfonso Durazo explicó que la expropiación petrolera para México fue una decisión histórica y de trascendencia para el país y por eso estará presente en ese lugar, sobre todo porque este año el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó en Sonora el decreto de nacionalización del Litio.

La nacionalización de litio tiene una dimensión histórica similar a la expropiación petrolera

Dijo que, sin exagerar esta decisión, dijo que la nacionalización de litio tiene una dimensión histórica similar a la expropiación petrolera, porque de lo contrario al estado de Sonora no le tocaría nada de la explotación de este mineral.

Recalcó que la nacionalización permitirá a los mexicanos y sobre todo a los sonorenses recibir parte de los dividendos que habrá con la explotación del litio y por eso es necesario acudir a marchar, porque se trata de un marco de respeto a la soberanía nacional.

Esto lo comentó, luego que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó una convocatoria pública para realizar una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México, para celebrar el 85 aniversario de la expropiación petrolera, ocurrida el 18 de marzo de 1938.

La convocatoria es para este sábado 18 de marzo a las 5:00 de la tarde, como una forma, dijo, de celebrar la independencia y soberanía del país. Donde también se conmemorará el natalicio del expresidente Benito Juárez.

Durazo pide explicación por retraso en distribución de uniformes en Sonora

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, cuestionó al secretario de educación y cultura, Aarón Grajeda Bustamante, del porqué aún no se ha concluido la distribución de los uniformes escolares deportivos gratuitos que están entregando de manera gratuita a todos los estudiantes de educación básica.

Fue durante la conferencia de prensa semanal que ofrece el Gobernador Durazo en Sonora, donde se comunicó con el titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), luego que se le informará que aún no se distribuían los uniformes en el sur del estado, específicamente en el municipio de Cajeme.

Durazo Montaño cuestionó por qué no se ha concluido con la entrega de las prendas, ya que dijo que sí se presentaron retrasos en la entrega de las prendas por parte de las empresas que ganaron la licitación, entonces se entiende, pero sí se trató de una falla de planeación operativa en el proceso eso lo inconformaría.

Alfonso Durazo, cuestionó por qué no se ha concluido con la entrega de uniformes. | Foto: Especial

Se decidió entregar las prendas por orden alfabético y por grados

El secretario Grajeda Bustamante detalló que al cierre del lunes 13 de marzo se tiene un 70% de avance en la distribución de uniformes deportivos gratuitos, donde dijo que, sí hubo un proceso más lento, ya que se decidió entregar las prendas por orden alfabético y por grados, para evitar las filas de espera.

Detalló que se tiene un control de devoluciones a través de personal de la propia SEC, que también ha sido muy funcional, además que iniciaron con las poblaciones más alejadas y eso también retrasó el proceso.

En esta semana se están distribuyendo en Agua Prieta, Nogales y San Luis Río Colorado, donde no se han presentado quejas de consideración en la velocidad de la entrega de los uniformes, y se cerrará el mes de marzo con un 80% de distribución, y están bajo la metodología planteada a toda velocidad con la entrega

El Secretario de Educación y el propio gobernador se comprometieron a que la próxima semana se presentará un informe detallado del proceso de entrega de los uniformes escolares en la conferencia de prensa semanal.

Este ciclo escolar, se están distribuyendo un total de 470 mil paquetes de uniformes escolares deportivos y tenis donde se invirtió más de 475 millones de pesos.

