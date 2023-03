Caso María Elena Ríos: Juan Antonio Vera, agresor de la saxofonista, se quedará en la cárcel

La saxofonista María Elena Ríos informó que su agresor Juan Antonio Vera Carrizal continuará su proceso legal en prisión, sin embargo, expresó que teme por su vida, la de su familia, la de su abogada e incluso de la ministerio público que actuó con legalidad, por lo que pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no la deje sola.

A través de su cuenta de Twitter, la saxofonista compartió un video en el que dio a conocer la noticia y aprovechó para poner algunos puntos a la vista. Entre ellos felicitó a la magistrada María de los Ángeles del tribunal superior de justicia del estado de Oaxaca pro aplicar la ley con perspectiva de género, mientras que al juez Ponciano Velásco Vélasco que evite admitir amparos infundados revictimizantes y dilatorios, de lo contrario lo invitó a renunciar.

A su vez, explicó que no se justificó la ex carcelación autorizada por el juez Teodolo Pacheco hacia Juan Antonio Vera a quien llamó corrupto, sin embargo, detalló que la resolución sí se pudo revertir y su agresor continuará llevando su proceso en prisión. Aunque teme por su vida debido a que el imputado "no logró su cometido".

"Hoy, la magistrada, la ministerio publico mi asesora legal y yo, pudimos ver y palpar la conducta agresiva de mi agresor y ahora que no logró su cometido temo mas por mi vida, la de mi familia, la de mi abogada inclusive por la vida de la ministerio público quien también ha actuado con legalidad", lamentó Ríos.

También aprovechó para agradecer a las personas que la acompañaron en la batalla aunque aún no se termina, pues el proceso legal todavía continúa: "Gracias por tu apoyo, gracias por tu compañía y gracias por creerme".



