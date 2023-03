Cynthia Molano, la activista que lucha en pro de la gente de talla pequeña

La acondroplasia es uno de los 400 tipos de displasias que existen en el mundo, la cual es la razón más común del enanismo.

“Al principio estaba enojada porque fui pequeña, y ahora es un ‘para qué fui pequeña”, sentenció en entrevista con Mente Mujer, Cynthia Solano, activista quien tiene esta condición, misma que desde 2015 la llevó a comenzar una lucha por visibilizar a la gente de talla pequeña en México, por medio de diversas iniciativas y proyectos.

Uno de estos proyectos fue la Ley del Escalón Universal, iniciativa que fue puesta en marcha en 2016 en Coahuila (estado natal de la activista), que establece que espacios públicos y privados cuenten con la infraestructura adecuada para personas de talla pequeña. Tiempo después, esta iniciativa comenzó a replicarse en otros estados: “El segundo estado fue Nayarit, el tercero fue Guanajuato; después la aprobó Querétaro y Sonora”, contó Molano sobre esta ley que ha traspasado las fronteras de nuestro país, llegando a Bolivia y Argentina.

Fue la primera diputada de talla pequeña en México.(Créditos: Antonio Nava)

Y es que, desde la perspectiva de la activista: “No puede haber un diseño universal para todas las discapacidades”.

Y es que además de lo legislativo, Cynthia ha buscado hacer ejercicios de inclusión que le ayuden a la sociedad en general a entender su mundo, fue así como implemento los

pabellones permanentes para gente de talla pequeña en el Biblioparque Norte y en el Biblioparque Sur:“(Quería) que la gente de talla promedia viviera mi mundo, de cómo era subirse a un escalón de un camión, al banco, a un teléfono”. Estos dos pabellones son los únicos del tipo que existen en el mundo actualmente.

El mayor sueño que tuvo Cynthia desde joven fue convertirse en madre, sueño que cumplió en 2017 cuando dio a luz a su hijo Abraham, quien ahora tiene seis años: “Los papeles se voltearon. Yo sé que soy pequeña, pero Abraham no tiene discapacidad”, explicó Molano, quien desde que es madre cambió sus sueños; ahora su objetivo es hacer que “mi hijo se sienta orgulloso de tener una mamá con discapacidad”.

2017 Cynthia cumplió el sueño de ser mamá. (Créditos: Cortesía)

Y es que, a pesar de que, de acuerdo con el Inegi en México hay 6 millones 179 mil 890 personas con discapacidad, la sociedad en la que vivimos aún es muy discriminatoria con los grupos vulnerables. En el caso específico de Cynthia, la activista cuenta que en diversas ocasiones ha tenido que escuchar palabras como ‘mira la gorda’, ‘mira la enana’, ‘mira la chiquita’, ‘quien es esa’, ‘se te va a pegar’, ‘si te portas mal te va a llevar’: “Hay niños que me tienen miedo. Hay niños que lloran al verme”, explicó Molano de esta realidad que también vive su hijo: “Para Abraham es un ‘¿qué está pasando?’, ‘Pero si tú estás haciendo fila’, ‘pero si tú no te metes con nadie’”.

Y es que, en México, aún hace falta mucha conciencia sobre la inclusión, una cosa que Cynthia busca lograr con su lucha.

El llamado que hace Cynthia a la sociedad es “que le piensen, porque nunca saben cómo está viviendo la persona”. “Pónganse en los zapatos del otro. Si a ti te tocara, ¿te gustaría que se burlaran?”, apuntó Molano.

2016 fundó Gente Pequeña en Coahuila A.C. (Créditos: Antonio Nava)

Al cuestionar a la activista sobre cuál era el móvil de su lucha, ella respondió con firmeza: “Uno, porque lo disfruto. Disfruto mucho lo que hago”. El segundo móvil que tiene Molano en relación con su lucha es que quieres lograr que “eso no sea algo novedoso. Que no sea una moda. La inclusión no es una moda. La discapacidad no es una moda. No es como que por ahorita soy y mañana vuelvo a ser talla promedio, no, y sobre todo esa parte, que ya no sea novedad, que sea normal el verlos”, recalcó.

Tras su participación el pasado miércoles 1 de marzo, en el foro DMI Decididas Summit, los micrófonos y cámaras de diversas partes de México, se voltearon hacia la activista: “Me vi un poquito más. Mi causa llegó a más lugares, entonces, tengo que aprovechar estos espacios que me están abriendo porque, como dicen, o hablas o te callas para siempre”, enfatizó Molano, quien tiene como próximos planes ayudar a las mujeres víctimas de violencia: “Ya están las leyes. Ahorita lo que quiero trabajar es en la aceptación, en ayudar a las mujeres, en presionar al gobierno a que ayude a las mujeres con discapacidad”.

Además, a la activista le gustaría comenzar a dar capacitaciones en empresas sobre inclusión y discapacidad.

*Cynthia es originaria de Saltillo, Coahuila.

*Fundadora de la Federación Mexicana de Personas de Talla Pequeña.

*Fue la primera diputada de talla pequeña en México.

*2015 comenzó la lucha de Cynthia porque se reconociera a la gente pequeña.

*2016 Fundó Gente Pequeña en Coahuila A.C.

*2016 Presentó la Ley del escalón universal.

*2017 Cynthia cumplió el sueño de ser mamá.

*25 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS DE TALLA BAJA.

*La Ley del escalón universal está replicada en Bolivia y Argentina.

Fundadora de la Federación Mexicana de Personas de Talla Pequeña. (Créditos: Antonio Nava)

LOGROS EN GRANDE

- El Desierto fue el primer museo incluyente en México para gente de talla pequeña, en donde colocaron escalones para atención a clientes. También dan un escalón plegable, con el objetivo de que la gente de talla pequeña pudiera ver los fósiles y atracciones.

-En la ciudad de Sabinas, en Coahuila, en los asientos exclusivos del transporte público, se incluyó a las personas de talla baja.

-Apertura de dos pabellones permanentes para gente de talla pequeña en el Biblioparque Norte y en el Biblioparque Sur, con el objetivo de promover la inclusión y crear conciencia sobre el tema.

¿QUÉ ES LA ACONDROPLASIA?

Trastorno del crecimiento de los huesos.

“… mi papá y mi mamá siempre me dijeron que el valor de un ser humano es la palabra”. “No puede haber un diseño universal para todas las discapacidades. No se puede. Cada una tiene su necesidad”.

PAL