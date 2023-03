SUTUACM: acuerdo con la institución universitaria fue favorable

Para el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM), los acuerdos alcanzados en las negociaciones del Contrato Colectivo de Trabajo con la UACM fueron favorables.

La Secretaria General de este sindicato, Gabriela Barrueta declaró que, si bien es cierto que nuestro pliego petitorio contaba con 43 Clausulas por revisar, 9 Clausulas violadas por corregir y cuatro nuevas por incorporar, sólo logramos poner en la mesa poco menos del 50 por ciento de ellas llegando a 17 acuerdos “debido a la cerrazón de la rectoría que no le importó el emplazamiento a huelga que había en nuestra Institución”.

Recordó que al principio el ofrecimiento de la Universidad era un incremento del 1.75 por ciento al salario y ningún aumento a las demás prestaciones, todo esto, aduciendo la falta de recursos que tenía esta casa de estudios, sin embargo, expresó se logró demostrar que no sólo había recursos suficientes sino que existía un sub ejercicio de más de 450 millones de pesos, y al final se alcanzó un incremento del 3 por ciento al salario y otras mejoras en la revisión de las Cláusulas que beneficiarán a los trabajadores, administrativos y docentes de este Plantel Educativo.

Inicialmente se ofreció un incremento del 1.75 por ciento al salario

FOTO: Especial

La dirigente sindical detalló que, entre los acuerdos más importantes logrados en la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, está el apoyo del 50 por ciento de incremento para la compra de lentes y equipo ortopédico al año, para los trabajadores o familiares directos y se logró mantener indexadas al salario mínimo las tres prestaciones con las que cuentan los trabajadores y que la Rectoría pretendía desindexarlas del salario mínimo.

Así también hubo un incremento del 3 por ciento al quinquenio que, aunque no es lo deseable, es un avance.

También se logró que en la Cláusula 28 se reconociera el Derecho Humano que es el Derecho de Audiencia con lo cual se evitarán más despidos injustificados por falta de esta garantía.

De igual forma, se incorporó una Cláusula nueva que tiene que ver con la necesidad de erradicar el hostigamiento laboral hacia los trabajadores, la licencia sindical para el apoyo a las actividades y la prohibición a los jefes a inmiscuirse en la vida sindical.

Otro de los logros fue que se contratará 20 plazas de intendencia, lo cual reducirá un poco la carga de trabajo de los 177 trabajadores, muchos de ellos personas de la tercera edad para atender todas las sedes de la Universidad.

Por otra parte, durante las negociaciones para el Contrato Colectivo de Trabajo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el sindicato fue acusado por la Rectoría de vulnerar la autonomía universitaria por acudir al Congreso de la Ciudad de México, ante esto la Secretaria General señaló que, según lo dicho por la Rectora, cuando ella acude con los diferentes grupos parlamentarios, incluso, con la Jefa de Gobierno, lo hace en representación de la Institución, sin embargo, se olvida o no reconoce que el sindicato también tiene representación legal y cuenta con la misma potestad.

Y sobre el tema Barrueta añadió que, conforme a la Constitución, cualquier ciudadano tiene derecho a pedir a los legisladores y demás servidores públicos, a que rindan cuentas con respecto a su labor. Resaltó que al inicio de la revisión la Rectora dijo que no iniciaría la negociación en tanto no fuera notificada oficialmente, pero además no había recursos. Ante esto, el sindicato acudió a diferentes instancias, incluyendo a la Jefa de Gobierno quien nos envió con el Secretario de Gobierno sin ningún resultado.

Al acudir con los diferentes grupos parlamentarios incluyendo Morena en el Congreso de la Ciudad, los legisladores nos informaron que, en su comparecencia, la Rectora se negó a contestar los cuestionamientos de los diputados sobre el sub ejercicio que había por más de 450 millones de pesos en la Universidad.

Finalmente, dijo, los legisladores locales nos informaron que había un incremento del 7 por ciento para la Universidad y que, de acuerdo a la normatividad, es a partir del proyecto que presenta la Rectora como se otorga el presupuesto y no puede, en aras de la autonomía, cambiar de destino los recursos ya que son recursos públicos.

