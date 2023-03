UACO definirá su futuro tras concluir los 11 foros de consulta a los pueblos indígenas de Oaxaca

La Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO), podría obtener su certeza jurídica después del 4 de marzo del 2023, luego de la conclusión de los 11 foros de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas del estado tal como lo mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras una acción de constitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo al diputado-presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto de la LXV Legislatura, Sergio López Sánchez junto con la Comisión Permanente de Educación, se ha realizado las acciones correspondientes para conocer la opinión de las y los ciudadanos de las comunidades indígenas de las ocho regiones.

“Cuando se aprueba el decreto 1201, se da una acción de inconstitucionalidad que promueve la CNDH, por lo que la Suprema Corte determina la invalidez de la misma”, aseguró el legislador quien dejó entrever que esto surgió ante las presuntas reglas no claras para la elección del rector.

Certeza jurídica después del 4 de marzo del 2023 Foto: Especial

Consulta a los pobladores

En este sentido, manifestó que durante la consulta los pobladores con quienes dialogó señalaron que no era necesario realizar este tipo de acciones, ya que la educación no debe de ponerse en tela de juicio “ellos, los pobladores, manifestaron incluso cuestionaron del por qué la Suprema Corte no realiza este tipo de consultas cuando se instalan empresas mineras”.

Precisó que tras esta consulta, el tema será llevado al Pleno del Congreso para su aprobación para que la Universidad cuente con certeza jurídica y con ello se pueda garantizar la educación superior para las y los jóvenes.

Expuso que con ello, las 16 sedes con las que cuenta la UACO y los más de mil 250 estudiantes tendrán validez en su educación superior.

SIGUE LEYENDO

En Oaxaca, derechohabientes reciben tarjeta de Pensión para Bienestar de Personas Adultas Mayores

Caso María Elena Ríos: el Tribunal de Oaxaca ve legal el actuar del juez que dio prisión domiciliaria a Vera Carriizal

VIDEO: un comando irrumpe en un jaripeo y mata a tiros a un líder criminal en Oaxaca

DRV