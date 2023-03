Todos sus ahorros eran para irse a la playa: Irandi se fue de viaje con su pareja y ahora tiene 13 días desparecida

"¡Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!", gritan cientos de mujeres desde el escenario principal del Carnaval de Mixquiahuala, en el estado mexicano de Hidalgo. Las manifestantes rompieron el silencio y la agenda programada del evento para alzar la voz y pedir a las autoridades la pronta aparición de Irandi Avecias Serrano, de 26 años, quien desapareció el 16 de febrero pasado, junto con su novio, José Efrén Cruz Zúñiga, de 33.

La movilización, convocada el 26 de febrero por diversos colectivos feministas, se realizó en el pareja denominado como "El Caballito", a la entrada de la localidad, para finalizar frente al Palacio Municipal. De igual forma, los contigentes realizaron un recorrido por el centro histórico repartiendo volantes y mostrando fotografías de Irandi, quien es una profesional en el Diseño Gráfico.

En las puertas del ayuntamiento, las cuales estaban cerradas, se colocaron pancartas con leyendas de justicia y fotografías de la joven desaparecida. Familiares de la víctima tomaron un megáfono para visibiliar su lucha y señalar que no han tenido apoyo por parte del alcalde José Ramón Amieva.

"La estoy buscando, no me voy a cansar hasta encontrarla. Le pido a las autoridades que por favor me ayuden a buscarla, como madre es una desesperación enorme", declaró en entrevista con medios Paz Serrano, madre de Irandi

"Te amo mamita", el último mensaje

Cuando Irandi desapareció el 16 de febrero sus familiares y amigos hicieron lo que suelen hacer todos los padres de jóvenes que se encuentran en la misma situación: buscar algún indicio del paradero, salir a la calle con la fotografía, la denuncia, bloquear vialidades y exigir a las autoridades una investigación.

Irandi Avecias Serrano estaba acompañada de su pareja José Efrén Cruz Zuñiga, con quien tenía una relación de año y medio, y también había emprendido un negocio de diseño. De acuerdo con información de la periodista Elizabeth Hernández, del diario Milenio, quien entrevistó a la familia, todos los ingresos que había conseguido la pareja por las celebraciones del 14 de febrero lo iban a utilizar para darse unas vacaciones en las playas del estado de Veracruz.

La joven se comunicó con su familia el 15 de febrero y el 16, día en el que Paz Serrano recibió el último mensaje de su hija. "Te amo mamita", fue lo que leyó antes de no saber nada de su hija. Desde ese momento tanto el celular de Irandi como el de su pareja no contestan. El último paradero de la joven según sus conexiones a Internet es en la ciudad de Poza Rica. La desesperación y el cansancio se han vuelto eternos para los familiares, quienes han denunciado que en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) no existe apoyo ni empatía.

Luego de la movilización y la presión mediatica que han ejercido se logró la difusión de una ficha de búsqueda, donde se observan los datos que ha recabado la familia para encontrar a Irandi. José Efrén, quien también está en calidad de desaparecido, tiene un hermano en Poza Rica, pero no contesta las llamadas.

Paz Serrano se encuentra también molesta con la familia de Efrén, pues no han ayudado mucho en la búsqueda de ambos. Confían en que pronto aparezca con vida, mientras tanto han recibido un acompañamiento de colectivas feministas, quienes han denunciado el caso en redes sociales.

