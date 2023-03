Rescatan con vida a 8 menores y un adulto en el cerro del Chiquihuite: se perdieron tras huir de delincuentes

Equipos de emergencia rescataron, con vida, a un grupo de 9 personas que se extraviaron en el cerro de Cuautepec (Sierra de Guadalupe), en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX). De acuerdo con las autoridades, entre los extraviados habían 8 menores de edad, cuatro niñas y cuatro niños, quienes se separaron luego de que se encontraron con personas armadas, esto mientras caminaban por la zona montañosa.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil y policías municipales. Una mujer, madre de los niños desaparecidos, detalló, ante medios locales, que mientras subían el cerro se encontraron con un hombre que los amagó con una pistola, por lo que los menores, asustados, corrieron, por rutas distintas, para tratar de escapar del peligro. Afortunadamente, uno de los pequeños consiguió realizar una llamada a su madre y al 911, para dar aviso de lo que sucedió.

Los menores permanecieron extraviados por 4 horas. Foto: especial.

Pobladores de la localidad explicaron que entre los habitantes de la zona es común que las familias suban la Sierra de Guadalupe para llegar hasta un punto denominado como la "Cueva del Fraile". Ahí, las familias suelen reunirse como una actividad recreativa y realizan actividades físicas. De forma preliminar, los desaparecidos estarían realizando este tipo de actividades, cuando fueron interceptados por un hombre armado, quien presuntamente quería asaltarlos.

Derivado de los hechos, autoridades capitalinas arribaron al lugar y comenzaron a realizar la búsqueda de los menores. Cerca de las 19:30 horas, equipos de emergencia localizaron la ubicación exacta de los pequeños, por lo que solicitaron vehículos terrestres para poder subir a rescatarlos. Gracias al trabajo de Protección Civil y la policía local, los y las niñas ya fueron rescatados, todos se encuentran en buen estado de salud.

Familias suelen subir al cerro como actividad recreativa. Foto: @asalmendez

Protección Civil detalló que el terreno donde los menores desaparecieron era una zona inestable, ya que está rodeada de barrancos y no hay electricidad. No obstante, uno de los menos tenía consigo una linterna, con la que logró alertar a las autoridades de su presencia. En el lugar también hubo presencia de helicópteros, pero, derivado de la inestabilidad del terreno, no pudo aterrizar en la zona.

SIGUE LEYENDO

¿Quieres rentar en la CDMX? Estas son las zonas con mayor y menor precio

Tampico entrega cámaras corporales a policías de tránsito para evitar corrupción

Rutilio Escandón expresa pésame por fallecimiento de la política y actriz Irma Serrano