Hoy no circula 10 de febrero: qué autos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula se mantiene sin variantes para este viernes 10 de febrero. Este ordenamiento se aplicará en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Su horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, sin embargo no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres, como lo especifican las normativas.

¿Qué vehículos no circulan este viernes 10 de febrero?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 9 y 0 en su placa o engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Imagen: CAMe

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circula este viernes 10 de febrero.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Nominan Tarjeta de Movilidad Integrada de la CDMX a premio internacional

La Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México, que permite a los usuarios emplear los distintos modos de transporte, fue nominada a los premios internacionales Transport Ticketing Global, que anualmente se celebran en la ciudad de Londres, Reino Unido. Esto por tener uno de los sistemas de peaje más innovadores y de mayor impacto para la ciudadanía a nivel mundial.

Este evento considera los sistemas más innovadores de la industria de peaje inteligente (boletaje) y movilidad en el mundo, donde destaca la incursión de la Tarjeta de Movilidad Integrada como método de pago único en los sistemas de transporte de la capital como el Metro, Metrobús, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Cablebús, Trolebús, Tren Ligero, Ecobici e incluso en los nuevos autobuses concesionados.

Sigue leyendo:

Claudia Sheinbaum destaca lucha por la democracia en Marcha de la Lealtad

Feminicidio en la colonia Morelos: caen 6 por abandonar el cadáver de una mujer junto a un parque

Semovi invita a primer Paseo Nocturno en Bici por Día del Amor y la Amistad