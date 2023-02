Sinaloa: destituyen a Luis Guillermo Benítez, secretario de Turismo, por presunta corrupción

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, separó del cargo al secretario de Turismo a Luis Guillermo Benítez Torres, una vez que la Fiscalía General del Estado a través del Ministerio Público solicitó al Congreso del Estado el inicio de un juicio de procedencia para retirarle el fuero constitucional.

Lo anterior, a fin de estar en condiciones de hacer frente como un ciudadano común, a dos acusaciones que le formuló por el delito de desempeño irregular de la función pública, durante su gestión como presidente municipal de Mazatlán.

Luis Guillermo Benítez Torres fue designado el 26 de octubre de 2022 como secretario de Turismo Foto: Gobierno de Sinaloa

El gobernador Rocha dedicó su Conferencia Semanera con este único tema, y lo hizo para informar sobre la destitución de Benítez Torres como secretario de Turismo, a partir de este mismo martes 7 de febrero, decisión que tomó inmediatamente después de haber sido notificado por el Congreso del Estado de la solicitud de desafuero que a su vez solicitó al Legislativo el Ministerio Público.

El gobernador Rocha adelantó que quien remplazará a Benítez Torres es la actual subsecretaria de Promoción Turística, Estrella Palacios Domínguez, y este cargo que quedará vacante será fusionado con la Subsecretaría de Industria de Reuniones, que ostenta Ricardo Velarde Cárdenas, con lo cual la estructura de la Secretaría de Turismo solamente contemplará esta Subsecretaría fusionada.

Rubén Rocha Moya dio órdenes para trabajar en una nueva iniciativa

Por otra parte, en el marco de esta misma Conferencia Semanera, el gobernador Rocha instruyó al secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, para que se elabore una iniciativa de ley de parte del Poder Ejecutivo, en la cual se proponga a las diputadas y diputados de la 64 Legislatura del Congreso del Estado, reformas a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, a fin de quitar el fuero constitucional al gobernador y a los secretarios de Gabinete, para que ante una eventual acusación por parte del Ministerio Público sobre un presunto delito, puedan enfrentar la justicia como cualquier ciudadano común.

“Voy a aprovechar para darle instrucciones al secretario general de Gobierno para que se formule una iniciativa de ley, de reforma a la ley, para que se quite el fuero que se otorga ahora por la Constitución a los miembros del gabinete, así como al propio gobernador, ésa va a ser una iniciativa que vamos a mandar al Congreso para efecto de que no ocurra esto, no estemos metiéndonos en estos problemas, pues el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha solicitado y se ha otorgado quitar el fuero para que se someta a los tribunales en caso de ser acusado por algún delito en condiciones como cualquier ciudadano”, precisó.

A pregunta de los medios de comunicación, el gobernador Rocha contestó que corresponderá ahora a las dos instancias autónomas involucradas, como son el Ministerio Público y el Supremo Tribunal de Justicia, continuar con el proceso judicial que enfrenta Luis Guillermo Benítez Torres, así como el tipo de juicio al que será sometido, y destacó que como a cualquier ciudadano, la Constitución le confiere derechos elementales, como la presunción de inocencia mientras un juez no emita una sentencia condenatoria en su contra que otorgue la razón de sus acusaciones a la Fiscalía General del Estado.

SEGUIR LEYENDO:

Adán Augusto López: “En Sinaloa no se merecen ese estigma con el que injustamente les hemos calificado”

Un niño de 14 años resultó herido en operativo contra Ovidio Guzmán

"¿Cómo le hicieron?": la verdad detrás de la foto de una camioneta con placas de Sinaloa en París

DME