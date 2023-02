Papás bloquean Circuito Interior: advierten de riesgos por obra junto a la escuela de sus hijos

Un grupo de padres de familia ha desquiciado la circulación en el Circuito Interior al cruce con el Eje 4 Sur Benjamín Franklin, en la colonia San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México. Los inconformes evitan el paso de los automóviles en la zona, debido a tomaron todos los carriles.

Los padres de familia aseguran que realizan esta acción como una forma de mostrar su inconformidad a la construcción de un edificio a un costado de la Escuela Secundaria 333, la cual lleva algunos meses.

Los manifestantes señalan que esto significa un riesgo para los alumnos ya que cuando están trabajando caen materiales de la construcción a la escuela y podrían lesionar a los alumnos.

Por tal motivo, solicitan a las autoridades que se realice alguna acción de contención o que se garantice la seguridad de los menores por parte de las autoriddes.

Para atender a los inconformes, al lugar llegó el secretario de Gobierno de la CDMX, Martí Batres para dialogar con la gente. En primera instancia les aseguró que se realizarán acciones para evitar cualquier accidente.

"Va haber una vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al rededor de la construcción, que es una construcción enorme sobre todo si la comparamos con la escuela, para que no continuen las obras mientras no se levanten los sellos de clausura y por otro lado mientras no pongan las debidas mallas protectoras en el costado sobre todo que da hacia la escuela y hacia el tránsito de los niños por la banqueta, dijo el secretario".

Además de esto, informó que se levantó una acta ante el Ministerio Público para informar que se violaron sellos de suspensión, lo cual es una ilegalidad.

"De manera paralela adicionalmente, nosotros vamos hablar con la empresa para decirle que no pueden continuar si no cumplen con todos los elementos de seguridad para los infantes, se cayó una varilla en el patio, es un hecho delicado y esos son los puntos fundamentales", dijo.

