AMLO celebra que Norma Piña no se haya parado ante su presencia en el 106 aniversario de la Constitución

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró tener diferencias con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso, el mandatario aseguró que es una señal que no se haya levantado de su asiento cuando él tomó su lugar en el el 106 aniversario de la Constitución de 1917.

“Ayer me dio mucho gusto porque se notó, yo creo que porque estaba cansada o no quiso pararse la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero medio mucho gusto, me dio muchísimo gusto", dijo.

Aplaudió que no se siga con la práctica de que el Poder Judicial y el Poder Legislativo estén a las órdenes del Poder Ejecutivo. Destacó que aunque durante años se habló de la separación de los tres, nunca se había dado una verdadera independencia entre ellos hasta la actualidad.

"¿Cuándo se había visto algo así? Eso me llena de orgullo", dijo.

Dijo que esta señal es una muestra de que se está llevando a cabo un cambio en la nación y que también permite descartar cualquier tipo de calificativo a que se vive en una dictadura en el país.

Aseguró que con los años se fueron perdiendo los valores de la Constitución de 1917, debido a los intereses de los grupos que se han aprovechado del pueblo. Destacó que su gobierno se ha encargado de realizar reformas que buscan recuperar estos valores y permitir que la gente sea protegida con ella.

"En el periodo neoliberal no se legisló nada para el beneficio del pueblo. Todo fue para beneficiar a una minoría", dijo.

El presidente aseguró que debe haber respeto entre todas las fuerzas políticas. FOTO: Presidencia.

Pide respeto entre las fuerzas

El mandatario aseguró que tiene respeto por la oposición, aunque no coincide con la protección que realiza para las minorías. Aseguró que hay incluso esta postura en el Poder Judicial. Aplaudió que todas las facciones tengan su punto de vista, aunque declaró que no es igual a ellos.

"No vamos nosotros a dejar de insistir en los cambios", dijo.

Destacó que el diálogo que piden otras fuerzas políticas se ha negado, debido a que estas solicitudes se hacen para regresar a un modelo que permite sobornos e influyentismo en las altas esferas del gobierno.

Opinó que el gobierno tuvo durante varios años la función de facilitar el saqueo por medio de la trasferencia de los bienes públicos a los particulares. Acusó a la oposición de querer negociar con él para permitir

"Diálogo sí, pero sin corrupción", dijo.

Tuvieron una confrontación ayer

Durante la conmemoración del 106 aniversario de la Constitución de 1917, el presidente aseguró que la Constitución de México necesita ser reformada para acabar con distintas normas que benefician solamente a una minoría social, política y económica favorecida.

Lopez Obrador calificó como logros los cambios que se han hecho a las normas relacionadas con lo que calificó como el periodo neoliberal de la nación.

“Debemos no dejar de insistir en abolir por la vía legal y democrática las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal. Continuar proponiendo cambios al marco legal en beneficio del pueblo hasta devolver a nuestra ley máxima toda la grandeza de su humanismo original”, dijo.

En la celebración participaron integrantes del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. FOTO: Presidencia.

Por su parte, Santiago Creel y Norma Píña solicitaron que se respetara la independencia tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial para así encontrar caminos que permitan trabajar bajo una coordinación a favor del país.

El panista solicitó que se creen puentes entre las instituciones para no repetir los errores del pasado y se privilegie la conciliación entre los diversos sectores de México.

“Todos, absolutamente todos tenemos el derecho de defender nuestras creencias, nuestras ideologías y nuestras posiciones políticas. El límite es la Constitución, los Tratados Internacionales", señaló.

La titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidió que se vele por superar las diferencias entre todos los grupos para buscar acuerdos fundamentales para los mexicanos.

Con información de Noemí Gutiérrez

