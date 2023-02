T-MEC: especialistas advierten sobre nuevos retos laborales derivados del acuerdo

La transformación del entorno laboral en México, a raíz de la firma del T-MEC, el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, ha llevado a las empresas a enfrentar desafíos de organización y administración en sus procesos para establecer una nueva relación empleador-colaborador que requiere una eficiente gestión del tiempo de trabajo para conseguir un pago correcto y transparente, señalaron expertos en el panel “Desafíos laborales y sindicales en el México post T-MEC”, organizado por IBServices by InfoBlocK.



El evento convocado por IBServices by InfoblocK, empresa multinacional que ha desarrollado un ecosistema de servicios y tecnología con 25 años de experiencia, fue el espacio para reflexionar sobre los retos derivados de la Reforma Laboral y de las nuevas normas.



Hoy en día, México vive una profunda transformación del entorno laboral y las organizaciones no están alcanzando a reaccionar oportunamente ante esta nueva realidad. Los cambios en las regulaciones derivados de los acuerdos del T-MEC: la reforma laboral, el incremento progresivo al salario mínimo, el esquema de vacaciones dignas, el fin del outsourcing, la adaptación a normas como la 035, entre otras, han dado pie a esta situación. A esto se suma la dificultad de encontrar mano de obra calificada que emigra o engrosa la economía informal y el mayor grado de integración requerido a las empresas en México.

Emergen nuevos desafíos en materia empresarial y laboral

Las nuevas normas 025, 035 y 037, que regulan el trabajo de la mujer, las condiciones de los centros laborales y el trabajo remoto, favorecerán que la mano de obra migre o se pase a la informalidad.



Además, el fin del outsourcing e inicio del REPSE (Registro de Prestadoras de Servicios Especializados) han implicado la burocratización de trámites para las empresas. La reforma en materia de contratos colectivos, legitimidad de los sindicatos, incremento progresivo del salario mínimo, vacaciones dignas y aportaciones adicionales impactarán a las empresas y sus resultados.



“Todo lo anterior, configura un escenario altamente complejo y retador que nos obliga a preguntarnos qué impacto tienen y tendrán estas medidas en nuestra economía; de qué manera podemos avanzar y encontrar soluciones para una renovada y eficiente relación empleador-colaborador”, expresó Gregorio Kachadourian, CEO de IBServices by InfoBlocK.



Para Hugo Alberto Araiza Vázquez, director de Relaciones Laborales de Cemex, “en esta coyuntura lo mejor es poner orden en la casa y hacer las cosas bien, porque con eso y priorizando la transparencia será más fácil navegar en este nuevo entorno laboral”.



Las empresas necesitan nuevas herramientas tecnológicas como la plataforma TimeBlocK, una de las más poderosas y versátiles para la medición de tiempos de todo tipo de trabajo, registros fiables, control de vacaciones e incidencias, pre nómina eficiente, comunicación con el colaborador, movilidad y escalabilidad, entre otros, para una mejor operación y gestión del tiempo de sus colaboradores.

México atraviesa una profunda transformación laboral

Antonio Ricote, vicepresidente de Ventas de IBServices by InfoBlocK, destacó que “la publicación y análisis de datos estimulan la inteligencia del negocio y permiten establecer parámetros de rendimiento y a partir de ahí crear nuevas soluciones de productividad”.



En el panel, moderado por el economista Carlos Mota, participaron también Manuel S. García Garrido, abogado y consejero de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (AMEDIRH) y Héctor Salvador García Ramírez, director General y socio de Celyl, consultoría especializada en relaciones laborales.



Los especialistas consideraron que México necesita invertir suficientes recursos en soluciones basadas en tecnología que permitan hacer frente a la compleja realidad laboral

