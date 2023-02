VIDEO | Patada voladora: pasajeros protagonizan pelea en autobús de Tlalpan

En el trasporte público de la Ciudad de México han ocurrido un sin número de incidentes los cuales en muchas ocasiones terminan en redes sociales, pues nunca ha faltado el pasajero que graba el preciso momento, y es que el estrés de algunos capitalinos junto con el pesado tránsito que se forma diariamente en la capital del país, hace que algunas personas pierdan los estribos y ante cualquier provocación reaccionen de la peor manera.

Fue el periodista Carlos Jiménez quien difundió mediante su cuenta de Twitter un video en el que se observa la trifulca que se arma en un autobús de la Carretera Picacho-Ajusco en la Alcaldía Tlalpan cuando dos hombres se agarran a golpes. Pero hubo algo que llamó fuertemente la atención de cibernautas, pues en el clip se muestra cómo uno de los pasajeros se toma del tubo y comienza a patear a su contrincante, a lo que usuarios de redes sociales llamaron "patadas voladoras".

Y no conforme con un primer golpe, suelta varias patadas, algunas salen al aire y otras le dan precisamente a la cabeza del sujeto que pelea contra él, instantes después, el hombre que recibe los golpes en la cabeza se levanta del suelo del camión y se le va encima al otro individuo y ahí continúa el enfrentamiento.

Los pasajeros que van en la unidad comienzan a pedirles que se detengan, incluso una mujer grita que es un cobarde y que le llamen a la policía, pero mientras la mayoría de las personas actúan como espectadores, un usuario se levanta y detiene la pelea.

“¡Hey, deténgase! ¡A la bestia!, te dije que se estaba preparando, ¡pi$%&# cobarde, traigo a mi hijo!, ¡Hay patrulla allá abajo!”, se escucha decir a los pasajeros.

Al parecer, el pleito se originó debido a que el hombre de camisa azul claro argumentó que cuando caminó por el pasillo le pusieron el pie para que se cayera, sin embargo, la solución nunca es terminar en los golpes, aunque hay a quienes se le encienden los ánimos y desatan los golpes.

Una mujer protagoniza pelea en autobús y golpea a una bebé con una piedra

En un hecho similar, pero esta vez protagonizado por un hombre y una mujer, el usuario @marianomedinaornelas compartió una grabación en su perfil en la que se observa cómo la pasajera se hace de palabras con un chofer de la unidad donde viajaba debido a que no le hizo la bajada en el lugar donde la usuaria lo solicitó, por lo que esto encendió sus ánimos y furiosa comienza a enfrentar al hombre quien también le responde a gritos.

"¡A mí no me toques! ¡No me toques, hijo de la chin…! Tú me estás rayando la madre. A mí no me estés rayando la madre… ¡Su pin… madre pu%&$*!”, gritaba la mujer.

Mientras las dos personas se enfrentan, el camión que iba completamente lleno permanece detenido, pues el sujeto pedía a la mujer que se bajara pero ella se negaba a hacerlo, fue así que en la desesperación de los observadores comienzan a gritarle que se baje.

"No. Que me valiera ma&%¨* ¿Por qué me voy a dejar? Y ningún pin*$%& hombre me defiende ni nada. Me raya la madre cuando me voy bajando. Me di a respetar. Él me bajó acá y aquí no es bajada”, explica la mujer que se muestra bastante molesta.

La mujer no se vio intimidada y enfrentó al hombre

Instantes después la mujer procede a bajar de la unidad, no sin antes arrojar una piedra a la ventana del camión, lo que provoca que esta se rompa y salpique vidrios a los usuarios que iban en los asientos de ese lado. Lo que no se percató es que una bebé que iba con su madre habría resultado afectada pues la piedra le habría pegado.

En la grabación no se logra ver si la piedra golpea a la niña pero los usuarios comienzan a comentar lo ocurrido, por lo que el hombre que conducía el camión baja del trasporte público para enfrentar de nuevo a la señora.

En una segunda parte del video se puede ver que hasta el lugar llega la policía para hacer frente a lo ocurrido, sin embargo, la mujer argumenta que el conductor fue quien la agredió, pero alguien que va en la unidad asegura que grabó todo y ahí se muestra cómo ocurrieron los hechos.

La grabación termina ahí y no se logra apreciar cómo terminaron los hechos, lo que sí pudo verse al final fue que las autoridades estaban presentes para deslindar responsabilidades a los involucrados. Hasta el momento no se sabe dónde ocurrieron los hechos pero al parecer fueron en alguna región de México.

