La diáspora ucraniana alza su voz en México: tres mujeres narran su salida de Ucrania

Este viernes 24 de febrero se cumple un año del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, considerada hasta ahora como una guerra abierta contra la más grande democracia europea, y que con el paso de los meses fue sumando el apoyo de más países que han demostrado abiertamente su apoyo a la exrepública soviética.

En el transcurso de los últimos 12 meses más de 18.6 millones el total de refugiados ucranianos que han huido de la guerra en su país hasta inicios del mes de febrero de 2023, de acuerdo con cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): Polonia, Rusia y Hungría son los principales países en donde las personas han buscado refugio y asilo.

Inna es una modelo ucraniana que reside enMéxico. FOTO: IG / @_inna_zakharchenko

La diáspora ucraniana en México

Si bien México no figura como uno de los principales países a donde se han exiliado los ucranianos, cabe destacar que decenas de ciudadanos provenientes de Ucrania llegaron "de paso" a México para solicitar asilo en Estados Unidos, a estas alturas muchos de ellos ya residen en el país vecino del norte mientras que otros más han decidido quedarse un tiempo más hasta determinar qué destino tomar.

Inna durante una manifestación contra la invasión rusa a Ucrania. FOTO: IG / @_inna_zakharchenko

Inna Zakharchenko, es una ciudadana ucraniana que residente en México hace ya varios años, en nuestro país se dedica al modelaje y el año pasado decidió traer a su abuela a vivir junto a ella y su hija, debido al recrudecimiento del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. contando su experiencia de traer a su abuela Victoria, de 76 años, cuando comenzó la invasión de Rusia a Ucrania.

Su primeros esfuerzos por convencerla comenzaron transcurrido el primer mes de las hostilidades, sin embargo, de acuerdo con sus palabras, ella se negaba a salir de su ciudad, con el argumento que, hasta aquel entonces, las cosas no estaban del todo mal ahí, ya que los ataques por parte del Ejército ruso se enfocaban en otras regiones de la geografía de su país.

Victoria huyó de Ucrania por Lituania

Victoria, de76 años, abuelita de Inna.FOTO: IG / @_inna_zakharchenko

De acuerdo con Inna, tras mucho insistir Victoria aceptó viajar a México: "Mi hija que tienes seis años estaba convenciendo a mi abuelita, le dijo: 'No tienes opciones, tú tienes que venir, me vas a cocinar, vamos a leer los libros. Tienes que venir, no hay opciones", declaró la joven. Momento en el que su esposo viajó hasta Lituania para traer a su abuela a nuestro país, luego que "una amiga de mi mamá sacó a mi abuelita hasta Europa y mi esposo fue a Lituania por ella."

Inna aseguró que pese a la fortaleza de su abuela el primer paso que tomó, dejar Ucrania, fue muy difícil: "Para ella fue una aventura ya que ella nunca se había ido tan lejos."

Ahora toda la familia de la modelo se encuentra fuera de su país, a salvo. Cuestionada acerca del proceso de adaptación de Victoria a México, la joven asegura que su inmediata conexión con el entorno, y en particular con la naturaleza de este país, ha ayudado en ese proceso de adaptación.

"Le gusta mucho México, ella es una persona cercana con la naturaleza, le gusta las plantas. Esa es una de las cosas que le quería enseñar a ella: otra cultura. Les gusta cocinar, probar cosas nuevas, es muy activa de hecho", comentó. Inna contó que le ha dicho a su abuela que una vez que la guerra se quedó atrás debe enfocarse en disfrutar el tiempo que permanezca en México: "Ella está conociendo este nuevo país (...) le digo: 'Estás aquí como refugiada,' que viva, que se relaje, que se sienta cómoda, que disfrute."

La promesa de Inna a su abuela

La modelo ucraniana se manifiesta en el Ángel de la Independencia. FOTO: IG / @_inna_zakharchenko

Inna Zakharchenko confesó que a su abuela también la motiva a seguir adelante el hecho de poder en algún momento regresar a Ucrania, a su ciudad y a su hogar, por ello le hizo una promesa: "La promesa que le hice, que cuando se acabe la guerra con el primer avión va a regresar", contó.

Para la joven también es difícil ver a su país implicado en una cruenta guerra que ya se ha extendido un año: "Yo me estoy quedando en México porque tengo mi familia acá, disfruto mucho, tengo mi negocio acá, pero sí extraño Ucrania, extraño los viajes a mi país", señaló.

Esta situación no le ha impedido permanecer en contacto con aquellos amigos que continúan dentro de las fronteras de Ucrania: "Yo esto en contacto con todos mis amigos cada día porque estoy trabajando con muchos voluntarios en Ucrania, conectando México y Ucrania, entonces estamos en contacto cada día ayudando a niños, a la gente que se quedó en la calle después de todo lo que pasó y sigue pasando", declaró.

La segunda guerra de Victoria

La guerra en Ucrania cumple esta semana un año de haber iniciado. FOTO: Especial

Para Victoria, este conflicto bélico es el segundo al que se enfrente en menos de una década y también la segunda ocasión en la que se ve en la necesidad de dejar todo atrás para ponerse a salvo y empezar de nuevo: "Mi abuela vivía en nuestra casa, pero antes vivía en otra parte de Ucrania en donde empezó la guerra en 2014, nos llevamos sus cosas, había vivido ahí toda su vida, entonces esta es su segunda guerra", recordó la modelo.

Inna cree firmemente en la sociedad mexicana, en su apoyo y respaldo a Ucrania, en que puede ver este conflicto más allá de la propaganda que Vladimir Putin maneja contra su país y contra aquellas naciones que abiertamente han brindado un apoyo al país europeo: "Yo quiero que la gente escuche, que siga apoyándonos", comentó. Finalmente, la joven señaló que los ucranianos que han decidido venir a México están decididos a explicarles a los mexicanos qué está sucediendo en su país:

"La verdad creo y que la gente está más enfocada en ayudar, hemos tratado de hacer muchos eventos porque cuando no vives la misma experiencia no puedes entender profundamente qué es lo que está pasando. Y nosotros, la comunidad ucraniana estamos dispuestos, para explicar, ayudar y hacer todo lo posible, de parte de nosotros, como ucranianos afuera de nuestro país para hacer cosas."

Tetiana y su respaldo a la diáspora en México

Tetiana es una contadora de origen ucraniano. FOTO: Milthon Puch

Tetiana Tsvyk es una contadora originaria de Kyev, la capital de Ucrania, y lleva más de cinco años viviendo en México, si bien llegó mucho antes que iniciara la guerra que mantiene desde hace un año Rusia contra su país, su trabajo se ha enfocado desde hace casi 12 meses en brindar apoyo a aquellos que han decidido llegar a México, conocidos como la "diáspora ucraniana", para instalarse durante un tiempo, en lo que deciden qué paso dar en su búsqueda de refugio.

La labor que realiza Tetiana la ha llevado a permanecer cada domingo, junto a otros compatriotas suyos, en el Altar a la Patria, ubicado en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, realizando manifestaciones pacíficas y pronunciándose contra la guerra en Ucrania.

"Apoyar a mi país y explicar a los mexicanos qué está pasando en Ucrania ahorita (es mi labor). Muchos mexicanos todavía están pensando que Ucrania es o fue parte de Rusia, pero no es verdad. Ucrania nunca fue parte de Rusia, unos años sí fue parte de la Unión Soviética y ahora es un país independiente", declaró en entrevista con El Heraldo Digital.

"Tenemos que defender nuestra identidad"

Tetiana junto a Sonia en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec. FOTO: Milthon Puch

Tetiana tiene claro que su país está en todo el derecho de defender su territorio de los países invasores como Rusia: "Nadie puede robarse una parte de este país, ni su historia, ni su identidad. Por eso tenemos que defender no solo el territorio, tenemos que defender nuestra identidad como ucranianos, porque los rusos siempre decían que eran los hermanos mayores y nosotros los hermanos menores, pero no es verdad", declaró con total seguridad mientras sostiene una bandera su país en su mano derecha.

Para reforzar su argumento la mujer ucraniana de 45 años recordó que la capital de su país, Ucrania, ya existía al menos mil años antes que Moscú, capital de Rusia:

"Si nosotros podemos investigar un poco de historia, los ucranianos existen desde mucho antes que Rusia, por ejemplo Kyev tiene casi dos mil años de existir y Moscú solo 800 años", enfatizó.

Para Tetiana ahora no hay mejor sitio donde estar que en México, un país al que se ha adaptado no solo laboralmente, también culturalmente, mientras termina de concretar su proyecto para traer a su mamá a vivir acá: "Voy a quedarme en México porque me gusta, soy, como dice un amigo, migrante climático porque me encanta el clima en México así que voy a quedarme aquí y quiero traerme a mi mamá también. Ella todavía no quiere pero sí la voy a traer en cualquier oportunidad, en unos meses", destacó.

El Gobierno de México "es muy proruso"

Tetiana considera a Valdimir Putin como un invasor. FOTO: Especial

Tras ser cuestionada acerca de lo que piensa de la postura del Gobierno mexicano en el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, Tetiana comentó que los mexicanos les han brindado un apoyo total a los ucranianos: "El Gobierno de México es muy proruso, pero la gente muy cálida y está apoyando a Ucrania muchísimo, de su corazón de diferentes maneras: aquí en la manifestación, con dinero y moralmente. La gente mexicana está con Ucrania", contó.

Finalmente Tetiana aseguró que hay mucho dinero ruso de por medio en las decisiones que ha tomado el Gobierno de México: "Mucho de nuestro mundo pasa por dinero y México como país corrupto como Ucrania y Rusia tiene mucho dinero de Rusia, por eso es claro que esté apoyando a ese país. Por eso espero que en las elecciones que vienen, los mexicanos van a elegir (a cambiar) a otro presidente y otro Gobierno", concluyó.

Una modelo ucraniana en México

Anna apoya a sus paisanos como parte dela diáspora ucraniana en México. FOTO: Milthon Puch

Anna Shpak pertenece también a la diáspora ucraniana en México, a sus 32 años lleva más de una década viviendo en nuestro país, al cual llegó por motivos de trabajo. "Llegué México por el modelaje, estaba viajando por todo el mundo como modelo y luego llegó la propuesta, el contrato, de trabajar aquí, y me quedé", contó Anna detrás de unas gafas obscuras y con su mascota entre brazos.

La joven, quien también se considera influencer, asegura en entrevista con El Heraldo Digital que si bien han sido muchos los compatriotas ucranianos que han llegado a México no todos se han quedado en territorio azteca. Pero tanto ella, como muchos ucranianos residentes en México, se han encargado de apoyarlos en su larga travesía para salir de su país en busca de refugio uy una mejor vida.

"En febrero muchos ucranianos comenzaron a huir y algunos, la mayoría se quedaron en Europa, algunos en Estados Unidos y también hay una gran cantidad de ucranianos que pasaban por México a Estados Unidos y algunos ya se quedaron aquí en México. Porque si tienen algunos familiares o alguien más, por ejemplo sus novios, entonces aquí se quedaron con nosotros", declaró.

La diáspora apoya ante cualquier eventualidad

Anna llegó a México hace 10 años. FOTO: IG / @annashpak

Shpak contó que si bien la comunidad de residentes ucranianos en México comenzó a denominarse diáspora a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, como agrupación llevan tiempo exIstiendo y brindando ayuda no solo a sus compatriotas, también en México a quien lo necesite:

"Cuando empezó la guerra nosotros como diáspora ucraniana comenzamos a trabajar de inmediato, por eso desde la guerra comenzamos a llamarnos como diáspora ucraniana. El cual es el grupo de la gente que apoya ante causas muy fuertes, como la guerra y también no somos los únicos que estamos apoyando a los ucranianos, también apoyamos a los mexicanos en momentos como el terremoto de 2017," explicó.

Anna recordó que en aquel entonces "estuvimos ahí (en CDMX) pero estuvimos un grupo de ucranianos como humanos que queremos ayudar. Por eso, por el momento estamos tratando de ayudar al máximo a nuestra gente de Ucrania, pero nuestra intención es seguir creciendo como diáspora ucraniana, ayudar a la gente que está sufriendo algo injusto y participar."

"Estamos luchando por l libertad": Anna Shpak

"Estamos tratando de ayudar al máximo a nuestra gente de Ucrania", declaró Shpak. FOTO: IG / @annashpak

Anna Shpak recordó cómo fue que comenzaron a recibir enMéxico a los ucranianos que huían de la guerra en su país: "Cuando comenzó la guerra, ahí fue el momento en que se implementó un programa de refugio para ucranianos de parte de Estados Unidos, entonces los ucranianos vinieron primero a México y desde aquí cruzaron la frontera con EU. Yo fui al aeropuerto en una ocasión trabajando con todos mis compañeros recibiendo a los ucranianos, por mis manos fueron más de 100 personas, pero hay más, hay muchos más", contó.

La joven de 32 años tiene claro el por qué exige la salida de las tropas de Rusia de su país: "No estoy del lado de Rusia, no estoy del lado de un criminal que empezó esta invasión, esta guerra, por eso estamos luchando por libertad y estamos luchando para que se quiten sus tropas de nuestro territorio, de un país independiente, democrático. Ellos no tienen ningún derecho ni poder para atacar un país que no les pertenece, un territorio que no es de ellos. Para Anna sería un gran apoyo que el gobierno mexicano demostrara una mayor empatía hacia Ucrania:

"Hablando del Gobierno de México, a mi me encantaría que se esforzara un poco más para dar su empatía al lado de Ucrania, tal vez proponiendo algún programa especial de refugio para los ucranianos o tal vez avisar algún apoyo a los ucranianos enseñando su parte de democracia y de libertad de expresión, porque creo que están en una posición neutral".

Se requiere un programa de refugio en México

De acuerdo con Anna en México hace falta que se implemente un programa de apoyo a refugiados ucranianos: "En México no hay ningún programa de refugio para ucranianos de manera oficial como están haciendo los países europeos, o en otro países, por eso nosotros estamos ayudando de nuestra parte con donaciones, aparte de colaboraciones con algunas personas," destacó.

La joven explicó además la manera en la que la diáspora ha ayudado a los ucranianos que llegan al territorio nacional: "Tenemos un proyectos para los soldados de Ucrania que vienen a México sin manos, sin piernas, entonces nosotros estamos creando alguna colaboración con algunos doctores. Hay un proyecto que se llama Axolótl, estamos haciendo colaboración con la gente que tiene empatía," refirió.

Finalmente indicó que están buscando otras manera de apoyar: "Que más empresas deseen participar, colaborar, patrocinar y ayudar a las personas que perdieron las manos o las piernas, porque todo lo que estamos haciendo es de nuestra parte y los mexicanos."

