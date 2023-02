Congreso de Oaxaca emite convocatorias para elección de titular de Derechos Humanos y Auditoría Superior del Estado

El Congreso del Estado de Oaxaca emitió las convocatorias respectivas para la elección de los titulares de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, antes Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO).

En el primer caso, con 23 votos a favor, los legisladores aprobaron la publicación de los requisitos para que los interesados puedan aspirar al cargo, esto luego de la renuncia de Bernardo Rodríguez Alamilla presentada el 01 de febrero, mismo que ahora se desempeña como Fiscal del Estado.

El pasado 15 de febrero, los legisladores aceptaron la renuncia de Rodríguez Alamilla por lo que fue nombrada como Defensora Interina de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca Amalia Rueda Alonso, Coordinadora General de las Defensorías Adjuntas.

Ante ello, la Comisión Permanente de Derechos Humanos del Congreso de Oaxaca, presidida por la diputada de Morena Tania Caballero emitió diversos requisitos para elegir, primero la terna que se someterá a votación en el Pleno de la Cámara de Diputados.

Las recomendaciones emitidas

Las y los aspirantes tendrán que contar con la ciudadanía mexicana además de estar en pleno uso de sus derechos civiles y políticos; haber nacido en el Estado de Oaxaca y ser residente durante los últimos cinco años; que no haya ocupado algún cargo público de mando superior en la administración pública federal, estatal o municipal, durante los dos últimos años anteriores al día de la designación.

No haber recibido condena por delito intencional, ni resultado responsable por violaciones a los derechos humanos en alguna de las recomendaciones emitidas por un organismo público de defensa y protección de los derechos humanos; acreditar conocimientos suficientes teóricos y prácticos en la defensa y promoción de los derechos humanos con perspectiva de género y pluralismo jurídico.

No contar con antecedentes de violencia y/o discriminación en el ámbito público o privado, no haber sido inhabilitada o inhabilitado en el desempeño de la función pública; que no haya ocupado algún puesto de elección popular ni cargo directivo de partido político al menos dos años anteriores al proceso de selección, entre otros.

Además de presentar y entregar los documentos personales del 08 al 10 de marzo del 2023 de 10:00 a 16:00 horas; después la Comisión Permanente de Derechos Humanos erigirá a quienes hayan cumplido con los requisitos y posteriormente realizará las comparecencias y entrevistas correspondientes. Para después emitir la terna que deberá ser votada por las dos terceras partes de las y los legisladores.

Emiten convocatoria para nuevo Auditor

En tanto el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXV Legislatura, Luis Alfonso Silva Romo confirmó la publicación de la convocatoria para la elección del titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.

La Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca convocó a los y los profesionistas en Contaduría Pública, Derecho. Economía, Administración, Arquitectura y materias afines relacionados con las actividades de Fiscalización, Auditoría, Obra pública y Rendición de Cuentas a participar en dicho proceso.

Los aspirantes presentarán su documentación personal y la que se encuentra requerida en la convocatoria desde este 21 al 28 de febrero y 1 de marzo, posteriormente se presentará la lista de aspirantes elegidos para que después asistan a las entrevistas y elegir una terna que será presentada al Pleno de la LXV Legislatura en donde se designará al nuevo Auditor con las dos terceras partes del voto de los legisladores.

