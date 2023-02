Vinculan a Martín Soto Escobar, aspirante a rector de la Universidad Autónoma Chapingo, con el desvío de recursos por más de 15 mdp

El próximo mes de marzo, la Universidad Autónoma Chapingo, llevará a cabo las elecciones para elegir a nuevo rector.

Uno de los problemas que más ha afectado a la Universidad en el pasado, es la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos asignados. A pesar de que la comunidad universitaria ha denunciado que este tipo de prácticas no se deben repetir, llama la atención que un aspirante activo y que ha inició campaña en contra de los tiempos que marca la convocatoria de la Universidad, este vinculado a irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y que pueden ser constatadas en fuentes públicas, una de ellas dando clic aquí

El hasta ahora aspirante a rector Martín Soto Escobar, fue nombrado en 2018 como responsable administrativo del manejo y pago a proveedores por un monto de 15 millones de pesos asignados al Programa MasAGRO.

Martín Soto, no solo hizo uso indebido de funciones y de atribuciones, sino que transfirió pagos a diferentes proveedores en contra de las cláusulas del convenio a personas no autorizadas para recibirlos. En su momento, la administración del ex rector José Solis, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por estos actos de corrupción en donde estuvo involucrado Soto Escobar.

La red de malversación de fondos no solo pusieron en duda los trabajos de MASAGRO, sino que se dieron contrataciones entre familiares, pagos a proveedores por servicios inexistentes (rentas de oficinas y de carros), además de falta de comprobación y evidencias en los entregables del proyecto.

Múltiples voces de la comunidad universitaria de la UACh consideran que las autoridades encargadas de revisar los requisitos para ser registrados como candidato a rector, deben forzosamente tomar en cuenta estos antecedentes no solo de Martin Soto Escobar sino de todos los candidatos ya que violentan la honorabilidad, prestigio y competencia profesional, requeridos en la convocatoria para ser rector.

La convocatoria señala que los aspirantes al cargo deben ser personas honorables

En la convocatoria emitida por la universidad, resaltan que los aspirantes a ocupar el puesto de Rector de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), para el período del 6 de abril de 2023 al 5 de abril de 2027, deben cumplir con los requisitos, entre ellos:

Ser mexicano

Tener menos de 65 años (sesenta y cinco) de edad, el día de la elección

Poseer título a nivel licenciatura; tener cuando menos cinco años de experiencia profesional, tres de los cuales deberán ser de experiencia académica en la Escuela Nacional de Agricultura o en la Universidad Autónoma Chapingo

Ser persona honorable, de reconocido prestigio y competencia profesional

