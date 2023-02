Ofrecen herramienta contra el acoso en organizaciones de la sociedad civil

El acoso sexual es una conducta ilícita, indeseada y con grado de discriminación que se presenta en diversos ámbitos, pero parecería impensable que ocurriera dentro de las organizaciones de la sociedad civil, entre cuyas tareas está proteger a los sectores vulnerables y desprotegidos y defender los derechos humanos; lamentablemente no están exentas de estos casos.

Claudia de Anda, coordinadora de Fundar, detalló en entrevista con El Heraldo de México que en 2018 se registraron denuncias por acoso sexual al interior de la organización.

“En ese año nos dimos cuenta que no estábamos preparadas institucionalmente para atender este tipo de casos y no sólo no estábamos preparadas sino que dábamos por hecho que en nuestra organización no existía el acoso sexual ni la discriminación por razones de género.

“Como somos una organización que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos dimos por hecho que nuestros espacios eran seguros para todos y para todas”, indicó.

Después se denunciaron, a través del movimiento MeToo, casos de defensores involucrados, pues era una problemática en el sector.

Ante este panorama y las denuncias que se presentaron, diversas organizaciones se unieron para elaborar una guía de prevención y atención del abuso sexual al interior de estas agrupaciones.

Fundar, Equis Justicia para las Mujeres, Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Ambulante, Serapaz, el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y Fondo Semillas elaboraron el Protocolo Modelo de Prevención y Actuación en Casos de Discriminación, Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral en Organizaciones de la Sociedad Civil en el que se detallan desde los conceptos hasta la forma de llegar ante autoridades.

De Anda detalló que el protocolo maneja tres tipos de prevenciones y está elaborado desde el enfoque de justicia restaurativa y transformativa, además que contempla la figura del testigo proactivo.

“Esta figura es para asentar que la corresponsabilidad de la seguridad de los espacios es de la colectividad, es de todas y de todos y que la violencia no es un tema que se dé solamente entre dos personas, es un tema estructural”, dijo.

Agregó en la entrevista que se plantea también constituir un comité de expertas que atienda los casos.

“Incluso tenemos un diagrama de flujo de denuncia y de investigación que te dice qué es lo que tiene que hacer el comité y cómo puedes llegar hasta la vía penal”, indicó.

En este protocolo se asignan roles específicos a cada integrante de las organizaciones para prevenir el acoso sexual.

Destacó como un avance el contar con una herramienta de apoyo para las víctimas y combatir este acto ilícito en cualquier ámbito.

8 organizaciones elaboraron el protocolo.

Contiene buenas prácticas nacionales e internacionales en el marco del nuevo Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo contra la violencia laboral

Contempla un enfoque participativo con el que se reconoce el fracaso de protocolos anteriores que dan a la víctima la responsabilidad de defenderse y denunciar.

El movimiento MeToo sirvió para visibilizar la problemática en el sector.

