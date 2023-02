A casi un año de la muerte de Rebeca a causa de un choque provocado por un conductor ebrio, su familia pide justicia

A nueve meses de que Rebeca Beatriz Gómez Santos, una joven de 29 años edad, perdiera la vida en un accidente automovilístico provocado por Omar Juárez Gálvez, quien conducía en estado de ebriedad el pasado domingo 22 de mayo de 2022, no se ha hecho justicia. De acuerdo con sus familiares no hay fecha para su juicio ni se ha presentado a firmar con las autoridades correspondientes.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Jerónimo Gómez comentó que el incidente ocurrió alrededor de las 4:30 de la mañana, cuando su hija se dirigía hacia su domicilio luego de haber ido a festejar su cumpleaños 29, a la altura de Cuemanco frente a la Cruz Roja y el Mercado de las Flores.

Rebeca solicitó un Uber que era conducido por Margarita Herrera Belmont; sin embargo, a la altura de ese mercado, el auto en el que viajaba su hija fue impactado por otro de la marca Honda Civic que conducía Omar Juárez Gálvez a exceso de velocidad, golpeando la parte trasera del Versa donde viajaba su hija, quien salió proyectada hacia el parabrisas, mientras que el la unidad de Uber se estrelló contra un muro de contención.

"Ahí quedó mi hija tirada, la persona esta pues el vehículo también chocó contra el muro de contención dañando a mi hija que quedó ahí fallecida, la conductora del Uber quedó gravemente herida porque en ese momento estaba prensada", narró Jerónimo.

Agregó que el conductor del Honda Civic salió por su propia cuenta de su vehículo, pero al ser detenido por los policías que arribaron al lugar de los hechos, gritaba que detuvieran a la conductora del Versa porque ella había impactado a su vehículo, aunque en realidad había ocurrido lo contrario.

De acuerdo con el padre de Rebeca, al conductor se lo llevaron detenido, mientras que su familia emprendió la búsqueda de su hija durante muchas horas, y fue gracias a una persona que los ayudó a localizar el celular de la joven que había quedado al interior del Versa, que pudieron dar con su paradero.

Tras enterarse que Rebeca había sufrido un accidente, sus familiares iniciaron la búsqueda y los trámites necesarios, empero en ese momento Jerónimo se encontraba trabajando en Saltillo, por lo que no se enteró de nada, fue Margarita, otra de sus hijas y su esposo, los que se dedicaron a hacer los trámites y declaraciones correspondientes, así como la identificación y recepción del cuerpo.

El responsable fue liberado

Omar Juárez Gálvez fue liberado poco tiempo después de su detención. En el primer examen toxicológico que le realizaron "no podía ni decir su nombre", aseguró Jerónimo; sin embargo, le dieron un periodo de recuperación y un gramo de tiamina y otra sustancia, por lo que al realizarle de nuevo el examen ya aparecía normal.

Además, hasta ahora llevan dos audiencias a las que no se ha presentado y el Ministerio Público de Xochimilco calificó de homicidio culposo, no de doloso, ya que aseguran que no fue su intención causar el daño; sin embargo, Jerónimo destaca que desde el momento en que una persona bebé y consume otras drogas como cocaína, anfetaminas y marihuana que se señalan en el examen toxicológico, no puede ser considerado como un delito imprudencial.

El padre de Rebeca destaca que hay diversas omisiones en el caso de su hija, ya que no solo Rebeca perdió la vida, la conductora del Uber quedó en silla de ruedas y perdió parcialmente la memoria. Por otro lado, asegura, que la empresa Uber solo ha hecho dos llamadas con un familiar y ha querido llegar a un arreglo dando una simbólica cantidad.

"Quiero que se haga justicia conforme al delito que cometió porque no nada más fue en la persona de mi hija ni en la familia de mi hija, sino también afectó a segundas y terceras personas, la señora conductora y los bienes materiales y a las vías de comunicación".

No pararán hasta que se haga justicia

De acuerdo con Margarita, la hermana de Rebeca, recientemente contrataron a un abogado para que los asesorara en este caso y han comenzado su difusión en medios.

"Los de la Fiscalía declaran que porque no me presenté al día siguiente como parte acusatoria, por eso lo dejaron en libertad", expresó.

Ahora los familiares de Rebeca, quien era profesora de primaria y se preparaba para presentar un examen de maestría, están buscando apoyo para que su caso sea difundido en medios de comunicación y tenga la resonancia necesaria.

La tercera audiencia está por realizarse y esperan que el responsable se presente por primera vez, ya que en las anteriores no lo ha hecho señalando que no puede por motivos laborales.

