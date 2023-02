AMLO: la marcha a favor del INE no la organiza el pueblo, sino las élites conservadoras

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene un amplio respeto por el Papa Francisco y por los católicos, debido a que el Sumo Pontífice está del lado de los desposeídos, aunque lamentó que el Episcopado Mexicano busque ponerse del lado de los que están en contra del "Plan B" de la reforma electoral.

"Cuando se habla de la Iglesia que apoya a un bloque conservador en México, digo no, esto no tiene que ver con el Papa Francisco, porque él ha condenado a los saqueadores, él ha condenado a los que explotan, a los que humillan a los pobres, tenía muchísimo que no había un papa tan cristiano y defensor del pensamiento y obra de Jesús que siempre estuvo del lado de los desposeídos y los humillados", indicó.

El presidente sostuvo que lo único que le preocuparía es si el Papa Francisco se pronunciara en contra de la reforma electoral. En Palacio Nacional, López Obrador también criticó que la manifestación que se está convocando el día 26 de febrero para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) no es de ciudadanos, sino de los partidos PAN, PRI y PRD.

Dijo que sus opositores son los que están detrás de esta movilización. FOTO: Presidencia.

"Si es aquí hay que entender cómo las élites de todas las corporación siempre se unen, se alimentan, se nutren, no el pueblo, no el pueblo católico, no el pueblo laico", dijo.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo Federal sostuvo que esa marcha que se realizará el siguiente domingo es una excusa para unirse y agrupar a un bloque conservador.

"Es una manifestación, no de ciudadanos, sino del PRI, PAN, PRD y algunos potentados corruptos que encabeza Claudio X. González", dijo.

La movilización pasada reunió a miles de personas. FOTO: Archivo.

El mandatario destacó que es una marcha convocada bajo el argumento de que con la reforma electoral, conocido como el Plan B, se va a afectar al Instituto Nacional Electoral (INE), pero aclaró que es mentira que las modificaciones a leyes electorales afecten al órganos autónomo.

"No se pudo llevar a cabo una reforma constitucional. Fue una ley que no toca el fondo, que era lo que buscamos por 25 millones de pesos en organizar elecciones. Que se ocupará ese presupuesto para la ciudadanía. Bloquearon la reforma constitucional en materia electoral que planteaba reducir el presupuesto, menos dinero a partidos, reducir a 300 diputados federales", expresó.

Sostuvo que es interesante que el 26 de febrero viene la oposición a manifestarse al Zócalo capitalino, mientras que el 16 de marzo él saldrá a la misma plancha para festejar el día de la expropiación petrolera.

