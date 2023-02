Sobrevivió de milagro: un joven ebrio cayó de un puente peatonal

Durante las primeras horas de este 2 de febrero se registró un accidente en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, en donde un hombre sobrevivió de milagro cuando cayó de una altura de aproximadamente seis metros. Esto ocurrió en un puente peatonal ubicado en Circuito Interior a la altura de la calle Manganeso, en la colonia Felipe Ángeles.

Las primeras versiones refieren que eran dos hombres que se encontraban en dicho punto, uno de ellos se resbaló y cayó desde lo alto y debido al fuerte impacto, quedó con algunas lesiones que le provocaron un gran sangrado en la cabeza, luego de que un vecino con conocimientos de medicina lo revisara y confirmara que contaba aún con signos vitales, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia para que le dieran la atención oportuna.

Minutos más tarde llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes solicitaron una ambulancia, pero debido a que pasaba el tiempo y no llegaba, tuvo que auxiliarlos otra ambulancia que iba pasando por el lugar, pues el joven necesitaba atención médica. Fue así, como tras una revisión, se percataron de que el hombre que cayó estaba bajo los efectos del alcohol.

Asimismo, los paramédicos pudieron con firmar que únicamente se lesionó la cabeza, no presentó fracturas ni otro tipo de heridas mayores. Versiones periodísticas refieren que el hombre llevaba debajo de su ropa otro atuendo y de acuerdo con los elementos de la SSC, esto se debe a que es parte de los sujetos que se dedican a asaltar a los transeúntes en los puentes peatonales y usan otro cambio de ropa una vez cometido el delito para evitar ser identificados.

No obstante, los uniformados no pudieron detenerlo debido a que no se encontraba cometiendo algún delito ni contaba con alguna denuncia en su contra. Finalmente, el hombre no fue trasladado a algún hospital debido a que la lesión que tenía no ponía en riesgo su vida y fue dejado en libertad.

El sujeto sobrevivió a la caída. | FOTO: Especial

La fallida huida de un ladrón que terminó siendo rescatado por los bomberos en la CDMX

El pasado cuatro de enero se presentó una situación poco común en calles de la Ciudad de México, un asaltante buscó refugio en un puente tras haber perpetrado un asalto y fue encontrado por los uniformados en el puente que cruza el Eje 2 Norte, en la calle Ciprés de la colonia Atlampa, alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto se habría robado un celular y al intentar escapar de los uniformados, decidió lanzarse a la trabe del puente, pero ya no pudo bajarse.

Fue ahí donde el hombre de aproximadamente 47 años de edad fue rescatado de una altura de 12 metros con ayuda del Heroico Cuerpo de Bomberos y posteriormente, lo capturaron el martes por la noche, posteriormente fue trasladado al Ministerio Público y la víctima interpuso la denuncia correspondiente por el delito de robo.

