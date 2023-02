No hay sabotaje en el Metro, el crimen organizado se está robando el cobre de las instalaciones

Jorge Gaviño, diputado del PRD en la Ciudad de México y miembro del Consejo Consultivo del Metro habló sobre el robo de cable de cobre que se ha dado en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo. Hasta la fecha se tiene registrado alrededor de 14.5 kilómetros de material eléctrico que ha sido sustraídos de las instalaciones.

En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, el legislador explicó que ha aumentado de manera exponencial el robo de cable de cobre en el trayecto del Metro y que no es un material que se pueda sustituir con facilidad.

Dijo que se trata del crimen organizado y que se requiere de varias personas para mover el material, que pesa entre siete y diez kilogramos por metro. "Como hay redundancia de cables, aunque se corten o separen, la instalación puede seguir funcionando. Pero después de un tiempo, todas las instalaciones se dañan, se calientan y pueden haber incendios.

El legislador perredista explicó que no se trata de un tema sólo de México. En todo el mundo hay escasez de cobre y por eso se ha cotizado, algo que lo hace muy atractivo para los criminales. Sobre el posible sabotaje interno en el Metro, Jorge Gaviño aseguró que no se trata de eso y que es un tema de crimen organizado.

"Creo que es un tema de delincuencia organizada. Se me hace muy difícil que se trate de sabotaje, porque en todos mis años de experiencia me he dado cuenta del gran compromiso que tienen los trabajadores del Metro con el sistema"