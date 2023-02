¿Los militares pueden entrar al Senado? Esto dice la norma que causó polémica en la Cámara

La Junta de Coordinación Política, encabezada por Ignacio Mier hizo un llamado al Presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel para que en lo que resta de su mandato se conduzca con pleno apego a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, haciendo de las disposiciones que establece el artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Señala que Creel Miranda debe garantizar la unidad de la Cámara, velar por la inviolabilidad del Congreso, buscar el equilibrio entre las libertades de los legisladores y de los grupos parlamentarios y la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara, haciendo prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo.

En un posicionamiento sobre la conducción que tuvo el diputado federal panista en la instalación del Congreso General, la Jucopo en San Lázaro, se pronuncia en contra del atropello de los derechos constitucionales y legales de las legisladoras y legisladores y lamenta que el presidente de la Cámara haya conducido la sesión vulnerando las prerrogativas que les corresponden.

"Lamentamos que el protocolo de la ceremonia de instalación del Congreso General haya sido decidido de manera unilateral por el presidente de la Cámara, sin tomar ningún tipo de acuerdo ni haber hecho las comunicaciones con los órganos de gobierno de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión", explicaron.

¿Qué dice la norma sobre la entrada de los militares en al Senado?

FOTO: Captura de pantalla

¿Qué dice la norma?

Indicaron que el presidente invitó al Ejército mexicano a la ceremonia de instalación del Congreso y no tuvo el cuidado de garantizar la correcta observancia de la norma interna del mismo. La escolta del Ejército mexicano ingresó armada al recinto Legislativo de San Lázaro. El artículo 25 del Reglamento de la Cámara de Diputados dispone que “el recinto es el conjunto arquitectónico que alberga la Cámara, incluyendo Salón de Sesiones, edificios de oficinas, patios, jardines, estacionamientos y demás bienes nacionales destinados para el funcionamiento de la Cámara".

La Jucopo continuó explicando que “De manera improvisada y sin acuerdo con ninguna de las fuerzas políticas representadas en las cámaras legislativas, impuso que se hicieran los honores a la bandera en el vestíbulo de San Lázaro, argumentando que no podía permitir el ingreso de armas al Recinto”.

Precisaron que "en aseveraciones a título personal el presidente, confunden al recinto legislativo con el salón de plenos; su decisión no consensuada implicó que no se velara por la inviolabilidad de la Cámara de Diputados como lo establece el numeral 2 del artículo 25 del Reglamento. En el artículo 12 de la Ley Orgánica claramente se señala que los recintos del Congreso y sus Cámaras son inviolables. Toda fuerza pública está impedida de tener acceso a los mismos, salvo con permiso del presidente del Congreso, de la cámara respectiva, o de la comisión permanente, según corresponda”.

Alejandro Armenta: "Fue lamentable el protocolo que se siguió

Sobre este tema, Alejandro Armenta Mier dijo que fue lamentable la decisión que se tomó y que pudo ser diferente el protocolo que se siguiera.

"Es un momento que no debe suceder porque el protocolo de la instalación del Congreso General es muy claro y te lo dice alguien que fue integrante de una banda de guerra, yo fui integrante a los 17 años y conozco los toques de ordenanza que la banda de guerra y mientras está la ceremonia no puede haber espacios de diálogo. Se ordena la entrada de la escolta, se hacen honores, se canta el himno nacional, se le hacen honores a la bandera y se retira el lábaro patrio. Durante ese proceso no puede haber diálogo o comentarios, debemos estar en firmes y en su momento saludar a la bandera. Así establece la ley en la materia", comentó el senador.

Además dijo que el protocolo que aprobaron en la Cámara de Diputados, implicó que la escolta no entrara al recinto, no se pudo llevar este rigor protocolario y como no se le solicitó tácitamente al ejército que enviara una escolta desarmada, o con esa precisión, llegaron armados.

"La ley que rige al ejército, los reglamentos tampoco permiten que un militar que llega armado, lo desarme el área de resguardo de una cámara, no podían retirar el arma y ponerla como si fuera una lonchera en una esquina del recinto, no se puede. Como no cuidaron ese protocolo, vivimos una situación lamentable”

Alejandro Armenta habló sobre lo que pasó ayer en el Senado

FOTO: El Heraldo de México

