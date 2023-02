La Ley Malena y las 4 claves para entender la protección a las víctimas de los ataques con ácido

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres Fabiola Alanís dijo que en México hay 222 mujeres amenazadas con ser atacadas con ácido o algún químico, esta información la dio a conocer en la presentación de la Estrategia Nacional de Protección Integral a mujeres y niñas que viven violencia de género. Fabiola Alanís señaló que las mujeres denunciaron las amenazas ante las autoridades y los agresores están denunciados en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM).

La 'Ley Malena' se realizó en honor a la saxofonista María Elena Ríos, quien fue atacada en Oaxaca en el año 2019. Esta iniciativa lo que busca es incluir como violencia física los ataques con ácidos, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, entre otras, y lo anterior quedaría plasmado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la capital, donde se establecería el término de "violencia ácida", además de que se quedaría puesto en el Código Penal.

La diputada de Morena, Marcela Fuente, presentó este martes ante el Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa "Ley Malena", ésta busca penar los ataques de ácidos en contra de las mujeres, además esta iniciativa fue realizada en honor de la saxofonista oaxaquena María Elena Ríos, quien fue víctima de tentativa de feminicidio mediante un ataque con ácido.

Las claves en esta normativa

En una entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group, la diputada, resuelve algunas de las incógnitas más importantes referentes a esta iniciativa. La funcionaria destacó en primera instancia que la Ley Malena tiene cuatro ejes:

El primero de ellos es conceptualizar la violencia ácida como tal, y no meterla en violencia física o como lesiones, sino como violencia ácida en tanto se arroja un líquido que genera daños internos o externos a los órganos de las mujeres.

El segundo de estos tiene que ver con una tentativa de feminicidio , la diputada añadió que la tentativa de feminicidio ya es un agravante que se castiga con 30 años de prisión.

El tercer punto tiene que ver con que la Secretaría de Salud se encargue de generar un padrón y tener cifras oficiales de las víctimas de violencia ácida, ya que dijo que no cuentan con cifras oficiales, y por último, el cuarto eje tiene que ver con la reparación del daño, que las víctimas.

El cuarto de estos es que las sobrevivientes de violencia ácida tengan la reparación del daño de manera eficaz, íntegra: "Es algo que desgraciadamente ha quedado en impunidad en la mayoría de los casos", añadió.

"Nosotras estamos siempre abiertas a la inclusión, a la apertura, una ley no puede avanzar si no existe un amplio consenso, sobretodo una ley que debe de beneficiar a todas las mujeres, y, con todas las mujeres me refiero también a las personas trans y a las mujeres trans, y pues que va a haber foros y parlamentos abiertos, y que la construcción de una ley siempre es perceptible, y que pues desde acá siempre estaremos en una apertura para el diálogo", dijo.

Comentó que la legislación actual sobre la tentativa de homicidio no es suficiente, aunque un avance muy importante fue el de clasificarlo como "lesiones en razón de género", además de que dijo que todas las iniciativas que se han presentado sobre violencia ácida han sido muy importantes, y que se han trabajado de manera impecable.

En un recuento de los hechos, se dijo que lo que las mujeres reclamaban era que más allá de las leyes era necesario exigir a las autoridades que cumplan con su deber y que no dejen en la impunidad a los agresores porque sino, esto se va a seguir repitiendo.

"Así es, esa es una demanda común, no solamente de las mujeres, las sobrevivientes de violencia, sino creo que desde todo el sector de la sociedad que las autoridades encargadas de impartir justicia y de investigar, hagan su trabajo y dejen a un lado el tema de los intereses económicos, el tema de la corrupción o del poder", argumentó la diputada.

Cuando se le cuestionó si hay un acuerdo con los demás grupos parlamentarios para asegurar una aprobación sino por unanimidad por una mayoría amplia, la diputada dijo que aún no hay acuerdo, pero que esos se van tejiendo en el ejercicio de generar foros y diálogos.

"La parte visible es presentar la iniciativa o colocarlo en tribunal cuando nosotros estamos colocando un punto de acuerdo, un exhorto, cuando nos subimos a posicionar un tema, lo estamos posicionando en el debate público, y una vez posicionado en el debate público, es cuando también podemos generar los consensos y la labor de convencimiento", concluyó la diputada.

Como información adicional, en una nota compartida antes de la entrevista, se comentó que una de las sobrevivientes Ana Elena Saldaña, que fue atacada en 2008 con ácido en Iztacalco, ella dijo estar inconforme con la redacción de esta iniciativa, además de que acusó que no se escuchó a todas las víctimas de este delito. Destacó que presuntamente se hizo una investigación ardua sobre este tema y utilizan un término erróneo que sería "violencia ácida", cuando debe ser "violencia química".

En el Congreso, también estuvo María Elena Ríos, y dijo, que las leyes no serviría de nada, ya lo que ella considera primordial es poner más atención en el Poder Judicial y en las fiscalías, pues para María Elena, éstas "están podridas", por ello, pidió realizar foros abiertos sobre el tema, y que además, se incluya a las comunidades transexuales, ya que también han sido víctimas de este delito.

En general, el documento que fue turnado a esta Comisión de Procuración de Justicia e Igualdad de Género, para su análisis y diseminación, propone que se le imponga una sanción de 8 a 12 años de prisión, así como una multa económica de 31,122 a 122, 618 pesos a quien cometa este delito.

