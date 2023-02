La dolorosa desaparición del doctor Carlos Ignacio Ríos: no volvió de su trabajo y su perrito llora su ausencia

Las historias de las personas desaparecidas en México suelen ser desgarradoras y llenan de impotencia a quienes las leen, ya que son casos que en su mayoría, pudieron haberse evitado. En este contexto, la desaparición del doctor Carlos Ignacio Ríos desde el pasado 17 de enero en Cajeme, Sonora, ha despertado un sentimiento de desesperación entres sus familiares, pacientes y conocidos, ya que el hallazgo de un cuerpo sin vida en un predio de la comunidad de Yucuribampo, podría ser del médico.

Fue el martes 17 de enero cuando Carlos Ignacio, de 29 años de edad salió de trabajar aproximadamente a las 20:40 horas, desde entonces perdieron todo contacto con él e iniciaron una intensa búsqueda para dar con su paradero. El doctor Carlos Ignacio Ríos estudió medicina y trabajaba en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en un hospital privado de Ciudad Obregón, además estaba estudiando una maestría.

Carlos Ignacio tiene 29 años de edad. | FOTO: Facebook

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de Sonora, el joven doctor comenzó a tener una relación sentimental con una paciente llamada Dania Mildred“N”, de 22 años de edad, la cual se fue haciendo cada vez más cercana. Cabe destacar que la ahora detenida también mantenía una relación con el otro presunto responsable identificado como Mario "N" y el día en que Carlos Ignacio Ríos desapareció, presuntamente se iba a encontrar con Dania Mildred "N".

A través de un video, la Fiscal General de Sonora, Claudia Indira Contreras Córdova dio a conocer los avances en la investigación, en donde señaló la relación de los presuntos responsables con la víctima: "La evidencia arroja que este último imputado, en un episodio de celos, orquestó la privación de la libertad y posteriormente, de la vida de la víctima". Ambos imputados fueron detenidos el pasado 31 de enero en Los Mochis, Sinaloa, como probables responsables de la desaparición forzada del doctor Carlos Ríos, de Cajeme e información de inteligencia señala que estás personas están relacionadas con una célula delictiva dedicada al robo de automóviles y según las investigaciones, se dedicaban también a actividades relacionadas con el delito de secuestro.

Tres personas se encuentran detenidas por tener relación con la desaparición del doctor. | FOTO: Twitter @fgjesonora

Encuentran el cuerpo sin vida de una persona en Yucuribampo

Fue Contreras Córdova quien dio los detalles de la autopsia realizada a la persona que fue hallada sin vida en un predio localizado en Yucuribampo, ésta arrojó que la persona fue privada de la vida por impactos de arma de fuego y que el tiempo de su fallecimiento oscila entre 10 y 14 días. Por su parte, los familiares del médico se realizaron las pruebas comparativas de ADN para la total certeza científica.

El hallazgo del cuerpo se realizó aproximadamente a las 06:00 horas de este miércoles 1 de febrero, en la localidad ubicada a 13 kilómetros al sur de Ciudad Obregón. Por otro lado, este mismo miércoles por la noche fue detenido Jesús Manuel “N” de 34 años, en Los Mochis, Sinaloa, se trataría del tercer probable implicado en la desaparición forzada del doctor Carlos Ríos. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, la captura se logró dentro de la Coordinación de Seguridad de la Región del Mar de Cortés, por elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, de las Fiscalías de Sonora y Sinaloa, por lo que el aprehendido será procesado en Sonora.

Sus familiares lo recuerdan como una persona sumamente generosa con los suyos. | FOTO: Facebook

Familiares y amigos recuerdan a Carlos Ignacio con un extraordinario urgenciólogo

A través de redes sociales, los seres queridos de doctor Carlos Ignacio le dedicaron varias publicaciones para recordarlo y que la gente conozca al gran ser humano que demostró ser con muchas personas. Su hermana, Jaqueline Ríos lo recordó como un hombre sumamente trabajador, familiar, generoso y comprometido con la vida, pues de acuerdo con lo relatado por su familiar, su hermano rescató en 2021 a un perrito que vivía afuera de una unidad médica ubicada en el municipio de Axtla de Terrazas.

"Como mi hermano vivía ahí en esa unidad lo veía todos los días esperando a que saliera su dueño, pero ya no salió. Lo vio ahí lastimado de una patita con sarna y con hambre. Lo alimentó, y el perro ya no se fue, y se lo trajo para acá cuando terminó su servicio social” dijo su hermana. Fue así como lo llamó "Señor Patas" al can que además de sarna, tenía parasitosis y desnutrición y a partir de ahí inició un proceso de rehabilitación, posteriormente, la mascota viajó con en auto desde San Luis Potosí a Monterrey, de ahí el recorrido continuó a Mazatlán y actualmente, el cachorro tiene su hogar en Ciudad Obregón.

Carlos rescató y rehabilito a un cachorro que nombró "Señor Patas". | FOTO: Facebook

Otros de sus conocidos recordaron que durante su residencia Carlos Ignacio, también conocido como "Nachito", "El Charly" y "El Rivers", destacó como un doctor tranquilo, imparcial y estudioso, además de que salvó vidas durante la emergencia sanitaria por Covid-19 y se convirtió en una inspiración, un guía y un ejemplo a seguir de muchos de sus compañeros que lo vieron convertirse en un profesional de la salud.

