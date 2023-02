Hoy no circula 3 de febrero: qué autos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

Prácticamente iniciamos un fin de semana de celebraciones, ya que el día de la Candelaria se celebró en día hábil. Pero el programa Hoy No Circula se mantiene sin variantes para este viernes 3 de febrero. Este ordenamiento se aplicará en la Ciudad de México y Estado de México, de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), su horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, sin embargo no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres, como lo especifican las normativas

¿Qué vehículos no circulan este viernes 3 de febrero?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 9 y 0 en su placa o engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Imagen: CAMe

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circula este viernes 3 de febrero.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

¡Prepara las palomitas! CDMX anuncia funciones gratuitas de cine en el Metro

¡Prepara las palomitas y ve una película en el Metro! Como parte de los programas “Estación ProcineCDMX” y “Cine en la Ciudad”, impulsados por Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México, (Procine), el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ofrecerá funciones de cine gratuitas a los pasajeros.

De acuerdo con el comunicado, la exhibición de las cintas se llevará a cabo a partir de hoy, 2 de febrero, en la sala de cine de la estación Zapata, a un costado del Museo de la Caricatura Mexicana, en el transbordo de las Líneas 3 y 12 del Metro de la capital mexicana.

