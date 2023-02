El Escorpión Dorado niega que le pagaran por entrevistar a Claudia Sheinbaum

Luego de que se hiciera pública la entrevista que realizó El Escorpión Dorado a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el famoso youtuber compartió un nuevo video en el que rechazó que haya recibido un pago millonario por la participación de la aspirante a la presidencia por Morena, e incluso afirmó que "no me dieron ni para la gasolina".

"De entrada, ponen un tuit tan irresponsable como el hecho de asegurar que a mí me pagaron, hasta con cantidades exactas. Hubo varias variantes algunos dicen que 3 millones, 2 millones, 3.5 millones (...), no me dieron ni para la gasolina, no es queja, porque así es", afirmó Alex Montiel, quien da vida al personaje enmascarado.

El video compartido en su canal de YouTube "La Lata", en el que comparten anécdotas sin máscara y donde hizo un recuento de otras entrevistas que ha hecho como "El Escorpión Dorado" a diversos personajes de la política de trascendencia nacional, como en el pasado lo hizo con José Antonio Meade y Jaime Rodríguez "El Bronco", entonces aspirantes presidenciales.

Claudia Sheinbaum en "Escorpión al Volante"

Como parte de la entrevista, El Escorpión reiteró su interés de entrevistar a todos los posibles candidatos a las elecciones presidenciales del 2024, aunque aseguró que está aún en espera de su respuesta. Asimismo, afirmó que el objetivo de hacer esto es conocer más sobre las personas que quieren dirigir al país, incluyendo lo que pasa con sus vidas personales.

En este sentido, el youtuber subrayó que aquellos que han reclamado ni siquiera han visto la entrevista con Claudia Sheinbaum, a quien también le preguntó sobre el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y la presencia de la Guardia Nacional, sobre su relación sentimental o aspiraciones políticas.

Claudia Sheinbaum invita al Escorpión a su oficina

Luego de subirse a la camioneta de El Escorpión, Claudia Sheinbaum invitó al youtuber a su oficina, donde muestra cómo es la oficina donde trabaja y en la que cuenta una pantalla con monitores en vivo del C5 para estar pendiente de la seguridad de la Ciudad.

Al ser cuestionada por algún tipo de antojo que tenga en la oficina, la mandataria le compartió sus dulces de menta y miel con los que cuenta para el antojo. Además, mostró dos fotografías colgadas en su pared donde se encuentra junto a Andrés Manuel López Obrador, una de ellas cuando fue investido con la banda presidencial.

