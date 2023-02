Crean rosca de tamal y es baja en calorías

Si ya no quiere pecar o comer de más tras las fiestas decembrinas, pero tiene que pagar los tamales del Día de la Candelaria, la rosca de tamal baja en calorías, sin azúcar añadida ni gluten, es la opción perfecta para consumir sin culpa.

En Metepec, una pastelería decidió innovar y creó la rosca de tamal en variedades como salsa verde con pollo, salsa roja o rajas con queso. Además de que pretenden sacar la línea dulce con chocolate, cajeta o mermelada.

Gilse Vázquez, la chef, aseguró que el sabor es el mismo de un tamal tradicional hecho con hoja de maíz, porque conserva la misma receta de masa para el alimento, manteca de cerdo, rellena con salsa y carne, pero saludable con harina de almendra de alta calidad.

Este es el primer año que hacen el platillo y la que tiene más demanda hasta ahora es la de salsa verde. Para que la gente la caliente en casa, les dan salsa extra para que se humecte y la degusten mejor.

“Estamos todo el tiempo inventando, experimentando, entre todos probamos y opinamos si está bien, si le falta, porque el reto es tratar de que se asemeje lo más posible a un tamal tradicional; es muy emocionante ver a la gente llevárselo, lo más satisfactorio y reconfortante es cuando la gente nos llama y nos dice ‘oye, estuvo espectacular’, me quitaron el antojo del tamal”, comentó la emprendedora.

En el mismo sitio venden bolillos bajos en carbohidratos y sin gluten para que la gente no sienta culpa de hacerse en casa una guajolota, la torta de tamal, pero sin el remordimiento de no respetar la dieta para cuidar la figura o por enfermedad.

Los clientes apoyaron la propuesta: “Está muy buena, tiene mucha salsa y te dan más para hidratarla; si estás a dieta no lo estás, es favorable; hace poco hablaba con una amiga y me dijo me puedo comer mi guajolocombo sin ningún problema”, comentó Enrique, un comensal.

