Coalición “Juntos Haremos Historia” exige la renuncia de Santiago Creel de la Mesa Directiva

La coalición “Juntos Haremos Historia”, exigió la renuncia de Santiago Creel de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por la pérdida de confianza tras prohibir que la escolta militar que participó en la ceremonia de instalación del Congreso General y por no respetar la institucionalidad del Congreso de la Unión.

Al inicio de la primera sesión del Segundo Periodo Ordinario del Segundo Año de la 65 Legislatura, los diputados federales criticaron su posición, e incluso que en medios de comunicación haya señalado que los diputados realizaron un espectáculo con sus paleros del Partido del Trabajo y del Partido Verde.

Desde su curul, Ignacio Mier, coordinador de Morena, le pidió a Creel que no vuelva la Presidencia del Congreso Mexicano, en una caricatura electoral, eso no se lo merecen ni diputadas ni diputados, luego de que lo acusó de no manejarse con institucionalidad y de confundir aspiraciones personales con el símbolo que tiene la presidencia.

“No es solo un hecho lamentable, es un hecho vergonzoso, de agravio a 500 diputadas y diputados; de agravio al Senado de la República compuesto por hombres y mujeres. Violentó usted el marco constitucional e institucional, no hizo honor a los que usted representa: la unidad de la Cámara de Diputados. No garantizó los equilibrios; cerró sus oídos para poder escuchar y conectó solo sus intereses personales con su cerebro y su boca”, indicó.

Ignacio Mier indicó que se violentó el marco constitucional Foto: Especial

Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena, señaló que el artículo 19 del Reglamento establece causales para la remoción del presidente de la Mesa Directiva no puede tener el comportamiento del pasado uno de febrero, el cual es causal de remoción.

“Estábamos nosotros en la Junta de Coordinación Política y tú estabas con López Dóriga defendiendo tu punto de vista, pero no el de la Cámara, que estábamos intentando llegar a algún acuerdo en la Junta de Coordinación Política. Y aquí ya se dieron todos los elementos que en nuestra opinión es causal de la remoción del presidente de la Mesa Directiva”, señaló.

A la crítica se sumaron Carlos Puente, coordinador del Partido Verde, Jorge Álvarez Maynez, coordinador del Movimiento Ciudadano; la diputada Guadalupe Martínez Chavira, Óscar Cantón y Benjamín Robles, entre otros. En su defensa salieron Elías Lixha Abimerhi y Augusto Gómez Villanueva.

Creel justifica sus decisiones

Sin ofrecer una disculpa, Creel Miranda justificó sus decisiones con la normatividad correspondiente que utilizó para tomar la decisión; Expuso que se someterá a lo que determine el pleno de San Lázaro y dijo que asumir las equivocaciones que se presentaron el pasado miércoles.

“Asumo los errores que haya cometido; asumo la responsabilidad y me hago cargo de todas y cada una de las intervenciones. Quiero decirles que las respeto y que las aprecio. Las voy a tomar en cuenta, independientemente de lo que resuelva la Junta de Coordinación Política, si presenta o no, la facultad que tiene cada grupo parlamentario”, expuso.

En su intervención, la Guadalupe Martínez, pidió a Creel ser congruente y renunciar al cargo ante la pérdida de confianza de la mayoría de legisladores

“Y decirte, que estamos exigiendo, sí, que seas un hombre consecuente, que actúes con altura de miras, este pleno ya no lo puedes gobernar. No hay garantía de tu imparcialidad y no podemos garantizar que se traduzca en tener gobernabilidad en las decisiones, así que, te exigimos que revises en tu conciencia, no puedes seguir al frente de la Mesa Directiva, porque no garantizas el criterio de imparcialidad y por eso, actúa en consecuencia, diputado Santiago Creel”, exigió.

Exigen salida de Creel en la Cámara de diputados Foto: Cuartoscuro

Elías Lixha Abimerhi criticó la posición de la mayoría de Morena, al mostrar su molestia porque se violó la institucionalidad, cuando se quedaron callados y no se ofendieron cuando Sergio Gutiérrez Luna, convirtió en cancha de fútbol al pleno de la Cámara Alta.

“Y me parece deleznable que después de haber convertido el pleno de la Cámara de Diputados en un campo de barrio de cascarita de futbol, entonces la Junta de coordinación Política, decidió no manifestarse, y el grupo mayoritario avalar severa acción en contra de la dignidad de este poder, pero no cuestionar la determinación ni siquiera cuando se refiere a armas que dejan en estado distinto, a las legisladoras y legisladores”, dijo.

Después de dos horas de debate, Santiago Creel Miranda hizo la declaratoria de apertura de sesiones del Segundo Año de la 65 Legislatura en la Cámara de Diputados.

SIGUE LEYENDO

Santiago Creel reacciona a la recaptura de Ovidio Guzmán: "Cuando se quiere se puede"

Santiago Creel sugiere que México debe rechazar la petición de EU sobre deportación masiva

Reforma electoral: Santiago Creel presenta acción de inconstitucionalidad contra el "Plan B"

DRV