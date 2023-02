AMLO: cuando Ismael "El Mayo" Zambada manejaba el AICM tenía Categoría 1

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró las acusaciones en torno a las calificadoras aéreas, de las cuales aseguró hacían omisiones en torno a la vigilancia de la seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al punto de que permitían que agrupaciones criminales mantuvieran el control de las operaciones sin quitarle ningún punto a la Categoría de Aviación Civil.

"El aeropuerto tenía Categoría 1 cuando lo manejaba "El Mayo"", dijo.

Con esto, el mandatario aseguró que el Cartel de Sinaloa se encargaba de realizar diversos actos criminales para trasladar drogas a través de los puntos de conexión aérea en el país.

El narcotraficante habría usado este punto para comerciar con narcóticos.

"Andamos buscando que nos den la Categoría 1 que no sean malitos, para que vean cómo se simulaba y cómo era una red de componendas y complicidades, como decía Tolstoi: "un estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Así estábamos"", agregó.

El presidente López Obrador expuso el testimonio de un ciudadano colombiano en el juicio que se sigue contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, en Nueva York.

"Ese señor de origen colombiano, que dice que lo mandan al Aeropuerto, lo atiende la Policía Federal, esa que defienden los periodistas famosos, que ya no existe desde luego, dice que le cargaron a hasta la maleta, y le dejaron en la puerta del avión, fíjense esas cosas", señaló.

Los señalamientos del presidente surgen de los testimonios que han salido a relucir durante el juicio del secretario en funciones durante el sexenio de Felipe Calderón.

