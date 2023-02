AMLO confía en las "corcholatas": no habrá traición porque son gente de primera

"Hay garantía de continuidad en la transformación", es la frase con la que el presidente Andrés Manuel López Obrador definió a los aspirantes a ocupar el lugar que ocupa él frente de México tras las próximas elecciones. Sin mencionar a ninguno de los que han levantado la mano para este cargo, el mandatario respaldó los perfiles de los interesados en el Movimiento de Regeneración Nacional para la contienda electoral que se llevará a cabo en 2024.

“No va haber traición, no nos adelantemos, por eso yo no voy a participar después de que concluya mi mandato, me retiro.

"Son gentes de primera, ¿qué más puedo pedir?", dijo.

Durante la conferencia matutina de este jueves, el mandatario aseguró que es posible que no haya más presentaciones frente a la prensa a diario, pero dijo estar convencido de que habrá otras formas de acercarse a la ciudadanía por parte de la persona que se encargue de sustituirlo.

Destacó que confía en que el que se quede frente al Poder Ejecutivo sepa llevar el bien a la gente por su propio estilo y respetando a las personas que lo llevaron a ese puesto.

"No hay que tenerle mucho apega, ni al poder ni al dinero", dijo.

El mandatario informó sobre lo que pidió a las "corcholatas". FOTO: Especial.

Dijo no saber lo que le depara el futuro en los 18 meses que le quedan como líder de la nación, pero aseguró que está tranquilo de los cambios que se han logrado en su gobierno y que se ha blindado lo suficiente a la ley para permitir que sigan estrategias como la permanencia de los programas sociales.

"Ni aunque regresaran los conservadores podrían", dijo.

Aseguró que en la nación hay un cambio de la mentalidad que ha permitido la politización y una revolución de las consciencias en el país, por lo que su único pendiente es mantener los avances y las obras que se llevan a cabo en la nación.

Añadió que dejar inconclusos estos proyectos puede ocasionar problemas para los siguientes gobiernos, aunque esto no debería ser una excusa para olvidar las innovaciones que beneficiarán al pueblo. informó que solicitó a los aspirantes terminar con todos sus proyectos para buscar competir por cualquier cargo al igual que él.

