Karely Ruiz preocupa a sus fans tras revelar que se siente mal emocionalmente: "El físico es lo de menos, chicos"

Karely Ruiz preocupó a sus fanáticos y fanáticas después de revelar en sus redes sociales que últimamente no se ha sentido bien emocionalmente. A través de sus redes sociales, publicó un video donde hizo fuertes declaraciones al respecto.

Todo empezó cuando la criticaron porque supuestamente ha subido de peso en los últimos meses, y luego de aceptar que se trata de un hecho correcto, la razón detrás tiene tintes mucho más preocupantes, por lo que invitó a la gente a dejar de preocuparse solo por su físico.

"Me están empezando a tirar porque subí de peso. Sí subí de peso. Últimamente no he estado muy bien emocionalmente y siento que me está afectando. El físico es lo de menos, chicos. Dejen de tirarme por todo", dijo la influencer en una storie de su Instagram oficial.

La influencer aseguró que últimamente le han hecho muchas burlas por su aspecto. Crédito: Instagram / @karelyruiz

Reciben a Karely Ruiz con huevazos

La escena tiene lugar momentos después de que fuera recibida a huevazos en el carnaval de Guaymas, Sonora. Videos de redes sociales documentaron que mientras paseaba en un carro alegórico, bailando la música de fondo, algunos presentes le arrojaron cascarones llenos de confetti.

Esto no significa necesariamente que haya sido una mala participación, simplemente fue un hecho que se registró, y que provocó las caras de enojo e incomodidad de Karely Ruiz. La música siguió, ella no dejó de presentar sus mejores pasos y el tema quedó atrás rápidamente.

Fueron los fanáticos de Karely quienes revivieron el momento en las redes sociales, pues aseguraron que las personas que hicieron eso no tuvieron la más mínima consideración al trabajo de la influencer, y le faltaron al respeto de forma grosera.

Recibieron a huevazos a Karely Ruiz. Crédito: Instagram / @karelyruiz

Por otra parte, hay videos donde también se le puede ver arropada por muchas personas que le dijeron que son sus seguidores, e incluso le pidieron autógrafos en playeras, fotos o algunas partes del cuerpo, éstos últimos aseguraron que se tatuarían la dedicatoria de la modelo de Instagram, TikTok y OnlyFans.

Karely Ruiz se quitará sus tatuajes

Por otra parte, Karely Ruiz aseguró que pronto se quitará los más de 10 tatuajes que tiene en todo el cuerpo, y aunque no reveló la fecha, ni el método o las razones detrás de su decisión, sí provocó que los fanáticos comenzaran a extrañar las marcas de tintas en su piel.

A través de las fotos que publica en las redes sociales pueden verse diversos de éstos tatuajes. Entre serpientes, mujeres desnudas, rostros diabólicos, arañas o alacranes, destacan algunos otros de los que sí se puede deducir el significado o la historia, como el que lleva en el muslo izquierdo con el nombre de su hermana.

