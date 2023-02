Hoy no circula 17 de febrero: qué autos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula se mantiene sin variantes para este viernes 17 de febrero. Este ordenamiento se aplicará en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), su horario de aplicación será desde las 05:00 hasta las 22:00 horas. Sin embargo no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres, como lo especifican las normativas.

¿Qué vehículos no circulan este viernes 17 de febrero?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 9 y 0 en su placa o engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Imagen: CAMe

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circula este viernes 17 de febrero.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Ecobici cumple 13 años: Estas son las mejoras al sistema de bicicletas en CDMX

¡Ecobici cumple 13 años! En 2010 en la Ciudad de México se puso en marcha el sistema de bicicletas públicas Ecobici, el cual es un modo de transporte dirigido a los habitantes y a los turistas. Las personas, que pagan su suscripción por un año, una semana o un día, podrán utilizar esta modalidad por un tiempo limitado de 45 minutos.

Durante los últimos cuatro años de su administración, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ha instruido a su gabinete para trabajar en la renovación y mejoramiento de este sistema de bicicletas públicas en la capital mexicana, incluyendo su incorporación al proyecto de "Movilidad Integrada".

Sigue leyendo:

CDMX: autoridad del Centro Histórico repone rejillas pluviales

La Línea 4 del Metrobús tendrá su descenso en el CETRAM Buenavista

PILARES invita a Festival de Diversidad Lingüística, conoce los detalles