Buscan a Sara Olarte en Xalapa: desapareció después de que robaran su casa

Sara Hilda Olarte Cid, de 60 años, está desaparecida desde el pasado domingo 12 de febrero en esta ciudad de Xalapa, sus familiares indicaron que fue víctima de robo a casa habitación y pudo haber sido secuestrada, su hermana Ana Laura Olarte Cid fue de las últimas personas que tuvieron comunicación con ella aquel día, en un chat de familia en WhatsApp. Detectaron que alguien más utilizaba su teléfono celular para responder a sus familiares que trataban de localizarla durante el pasado lunes.

“Quitó su última hora de conexión en WhatsApp, eso se nos hizo raro. No dio los buenos días en el grupo que tenemos de hermanos. Después ella mandó un mensaje al grupo que dice: hola, lo que pasa es que mi teléfono está fallando. Nos generó duda porque el teléfono es nuevo, mi hijo se lo acaba de vender en diciembre. También dijo que bajó a lavar unos trapos, cosa que tampoco hacía mi hermana porque tenía una muchacha del aseo”, indicó.

Relataron que las cosas de la casa de Sara estaban tiradas y no estaba una pantalla Foto: Especial

El pasado martes, a las nueve de la mañana, su hijo Luis Torres Olarte tampoco pudo comunicarse con Sara Hilda. La chica del aseo no pudo ingresar a la vivienda porque estaba con candados, lo que causó alarma en su familia.

“Hace 15 días nos fuimos de viaje y la casa la dejaba sin candados porque la muchacha iba a hacer el aseo. Le mandé mensaje a mi hermana y no contesta, su hijo le mandó mensaje y no contesta, la chica del aseo le mandó mensaje y no contesta. Después de una hora, contesta y dice que salió a comprar unas cosas, pero ella no salía temprano”, añadió la hermana.

Después de eso, su hermana y su hijo, quienes viven en Puebla, pidieron a uno de los vecinos de la señora Sara Hilda que se asomaran al domicilio, para ver qué pasaba. Él grabó un video donde se ven las cosas tiradas y que no estaba una pantalla.

“A su hijo que vive en Puebla le mandaría dinero para pagar el gas, pero ella le mandó mucho dinero, 10 mil pesos es mucho para pagar el gas”, agregó.

Se trasladaron de Puebla a Xalapa y se encontraron con un operativo policiaco en la vivienda de la señora que está desaparecida. Hasta su vehículo, un Nissan-Versa, color naranja, modelo 2022, se llevaron. En noviembre pasado, Sara Hilda cumplió un año como jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y no había recibido amenazas. Sospechan que el responsable del robo y su desaparición es alguien que la conocía y que sabía que ella había recibido una elevada cantidad de dinero por su jubilación.

“Ella cambió de casa, cambio de coche, amuebló toda su casa, son movimientos ostentosos y alguien la tenía bien checada en todos sus movimientos”.

Protestaron frente a Palacio de Gobierno

Familiares y amigos de Sara Hilda protestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir que se agilicen las investigaciones y así localizarla. Ellos bloquearon la calle Juan de la Luz Enríquez, en el centro de Xalapa, durante menos de cinco minutos, para solicitar una audiencia con el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez.

Sus hijos Giovana y Luis Enrique Torres Olarte exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) que actúe de manera rápida en el caso para la localización con vida de “Sary”. La señora sufrió un robo en su casa, ubicada sobre la calle Cumbres, en el fraccionamiento Jardines de la Pradera, entre la escuela secundaria técnica número 122 y el corralón de la Dirección General de Servicios Periciales, en esta ciudad de Xalapa.

“De ahí se la llevaron, desde su mismo domicilio y no puede ser posible que hasta el día de hoy no sepamos nada de ella, vivía sola pero no tenía ningún antecedente con nadie”, indicaron.

Sara Hilda vivía sola porque su hijo Luis estudia en Puebla y su hija Giovana vive en el puerto de Veracruz Foto: Especial

Sara Hilda vivía sola porque su hijo Luis estudia en Puebla y su hija Giovana vive en el puerto de Veracruz; sin embargo, se reunían casi todos los fines de semana.

“Nosotros llegamos a casa el martes porque supuestamente tuvimos contacto con ella hasta las 12 del día del martes. A la una de la tarde que apagaron su teléfono nos dimos cuenta. Solamente nos puso: él no me deja contestar. Se apagó el teléfono y no volvimos a saber de ella”, expresaron.

La casa de doña Sara fue saqueada. Se robaron pantallas, hornos de microondas, tostadores, ventiladores y demás electrodomésticos. También se llevaron su automóvil, un Nissan-Versa,color naranja. Sin embargo, para sus hijos las cosas materiales no importan, lo único que piden a las autoridades estatales es la aparición con vida de Sara Hilda.

“Lo que nos importa es que nos regresen a nuestra madre. Todo está hecho un desastre adentro de la casa, hasta la factura del carro se llevaron. Es lento el trabajo de la Fiscalía, la ayuda es mínima, creemos que se puede hacer más, no puede ser que ni las cámaras de la zona han podido checar”, enfatizaron.

Encontraron su vehículo en la zona oeste

Policías estatales hallaron el vehículo de la jubilada del IMSS, sobre la calle Zacapoaxtla de la colonia Dolores Hidalgo, en la zona oeste de la capital del estado. Se trata del Nissan-Versa, color naranja, con placas de circulación YFV-702-A.

Los hechos ocurrieron unas horas después de que sus hijos Giovana y Luis Enrique Torres Olarte, así como otros familiares, protestaran frente a Palacio de Gobierno para exigir que la Fiscalía General del Estado que agilizara las investigaciones para localizarla con vida.

Personal ministerial y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes. Los trabajadores de la Dirección General de Servicios Periciales realizaron una revisión exhaustiva y recabaron evidencias de huellas dactilares, para continuar con la investigación y búsqueda de la señora.

Sara Hilda sufrió un robo en su casa, ubicada sobre la calle Cumbres, en el fraccionamiento Jardines de la Pradera, entre la escuela secundaria técnica número 122 y el corralón de la Dirección General de Servicios Periciales, en esta ciudad de Xalapa.

Sus hijos presentaron las denuncias por robo a casa habitación y secuestro en la Fiscalía General del Estado. Indicaron que no han recibido llamadas de presuntos secuestradores que les pidan “rescate”. Hasta la noche de este jueves aún no hay indicios sobre el paradero de Sara Hilda.

