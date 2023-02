AMLO sobre el aeropuerto de Texcoco: "Me siento orgulloso y tranquilo de haberlo cancelado"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se siente orgulloso y tranquilo de la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco y construir el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía.

"La pérdida de dos aeropuertos, porque se iba a cerrar esta Base Aérea y se iba a cerrar el actual Aeropuerto de la Ciudad de México, y de haberse construido el aeropuerto de Texcoco hubiésemos padecido de hundimientos permanentes porque es la zona más fangosa, de más hundimiento de todo el Valle de México, entonces con los ingenieros militares que hemos hecho una gran obra (AIFA), solo es superficie del aeropuerto actual de la Ciudad de México tiene 600 hectáreas, este aeropuerto cuenta con 2 mil 600 hectáreas tiene muchísima posibilidad para un proyecto futuro de ampliación entonces me siento muy orgulloso y tranquilo, porque ya se pueden imaginar lo que significó tomar esta decisión", explicó.

Durante la inauguración de la vialidad libre de cuota Puente de Fierro-AIFA de 14.1, el mandatario federal expuso que la decisión le quitó el sueño, luego de que tres especialistas de su confianza le entregaron un dictamen sobre que debía construirse el aeropuerto en Texcoco.

"Va a acostar mucho más, teníamos ya la experiencia de las cuentas del Tren de Toluca a la Ciudad de México" Foto: Cuartoscuro

"Me entregaron el dictamen en la tarde y las tres coincidían en que había que continuar con el aeropuerto de Texcoco, me fui a la casa de ustedes y no dormí esa noche, porque no estaba yo convencido, y entonces muy temprano le hablé por teléfono al ingeniero (Jiménez Espriu) y le dije le espero en la oficina y ya le planteé ingeniero: no puedo tomar esa decisión, nos va a costar mucho, no va a hacer buena la obra nos vamos a pasar todo el sexenio construyendo el aeropuerto y no va a costar como se estima 300 mil millones, va a acostar mucho más, teníamos ya la experiencia de las cuentas del Tren de Toluca a la Ciudad de México", indicó.

Trabajo conjunto

Por su parte, el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, reconoció que la vialidad es una muestra de trabajo conjunto de los gobiernos federal, estatal y municipal.

"Le da un gran potencial de crecimiento y desarrollo logístico, comercial, industrial, habitacional a esta zona del estado de México. El día de hoy con la entrega de este camino libre a Tonanitla, un gran esfuerzo por parte del Gobierno de México, con una vialidad como se mencionaba hace un momento de 14 kilómetros, nos permite acercar esa zona del Valle de México y conectar cinco municipios", indicó.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño dijo que es la vialidad principal al AlFA del Puente de Fierro a la terminal aérea, es una habilidad libre de cuota de 14.1 km con tres carriles y que en esta obra se invirtieron 7 mil 500 millones de pesos.

"Durante su construcción se crearon 15 mil empleos directos y 30 mil indirectos, que benefician la economía de la región, esta carretera se suma a la modernización de la vialidad de acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como la construcción de dos entronques que la secretaría entregó el 21 de Marzo pasado", detalló.

