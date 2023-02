Hoy no circula 16 de febrero: qué autos descansan este jueves en la CDMX y Edomex

Pasamos la media semana y el clima frío empieza a ceder en la capital del país. Pero lo que continua sin variantes es el Hoy No Circula que se aplicará de manera normal este para este jueves 16 de febrero en la Ciudad y Estado de México. De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), su horario de aplicación será desde las 05:00 hasta las 22:00 horas. Este ordenamiento no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres.

¿Qué vehículos no circulan este jueves 16 de febrero?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 1 y 2 en su placa o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves 16 de febrero.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Se lanza el primer Centro de Entrenamiento de Realidad Virtual para policías de la CDMX

Con tecnología de última generación que incluye un simulador de experiencias de realidad virtual para el desarrollo de actividades físicas y tácticas, el gobierno de la Ciudad de México muy pronto tendrá su primer Centro de Entrenamiento de Realidad Virtual (CERV), sólo comparado con los que actualmente operan en Estados Unidos e Israel.

En el guion del audiovisual en el que se incluyen declaraciones del secretario Omar García Harfuch sobre el desarrollo de este Centro de Entrenamiento de Realidad Virtual, se expone que la prioridad de este proyecto tecnológico es brindar una capacitación de primer nivel dentro de la corporación, esto con el fin de que la Ciudad de México, una de las áreas urbanas más grandes del mundo, responda al reto de garantizar la seguridad, el orden y la paz a los millones de capitalinos que habitamos en la Ciudad de México.

Sigue leyendo:

Claudia Sheinbaum rechaza aumento de multas de hasta 4 mil pesos por insultar al presidente

Diputada de Morena alerta de "Fiestas Nazis": realizan eventos en bares y antros de la CDMX

Tras el choque del Metrobús, dos lesionados permanecen hospitalizados