Claudia Sheinbaum rechaza aumento de multas de hasta 4 mil pesos por insultar al presidente

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se pronunció en contra de actualizar las multas de la Ley sobre Delitos de Imprenta, donde se propone aumentar el monto a 4 mil 149 pesos en casos de injurias al presidente de la República.

“No estoy de acuerdo. No es un tema de multas, es un tema de civilidad política. Ustedes saben que nosotros no estamos de acuerdo en la calumnia, en las campañas de odio, pero no es un asunto que se resuelva con multas, sino, más bien, que la ciudadanía decida a partir de la civilidad política de cada uno de los que participan y del proyecto que representamos”, expresó tras ser cuestionada por medios de comunicación.

El presidente también manifestó su desacuerdo Foto: Cuartoscuro

Cabe destacar que, en la actualidad, el artículo 33 de la Ley sobre Delitos de Imprenta establece que los ataques a la orden o paz pública ameritan una multa de 100 a mil pesos a quien ofenda al presidente de la República; no obstante, con la propuesta, la multa a quien insulte al presidente será de entre 518.70 a 4 mil 149.60, el equivalente de 5 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La misma multa se impondrá a quienes injurien a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de circuito, jueces, integrantes del Congreso de la Unión y legislaturas locales, así como a generales y coroneles en el desempeño de sus funciones, al modificar la actual infracción, que va de 50 a 300 pesos.

En tanto, el castigo monetario a quienes agravien a secretarios del gabinete, al fiscal general de la República, gobernadores y titular de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México aumentará de 50 a 500 pesos a entre 518.70 y mil 37.40.

Andrés Manuel López Obrador también se pronunció en contra

Cabe destacar que previamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, también se pronunció en contra de la medida y aseguró no necesitar de ese tipo de “ayudas”. Por ello, sentenció que vetará el dictamen, ya que la medida no ayuda a la libertad de expresión.

“No necesito eso, yo no lo promoví, lo voy a vetar, eso para qué, o sea, no, libertad de expresión”, aseguró el mandatario durante su conferencia matutina.

