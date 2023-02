IMSS realiza 188 mil 675 acciones en 3ª Jornada Extraordinaria de Continuidad de Servicios de Salud

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizó 188 mil 675 acciones durante la 3ª Jornada Extraordinaria de Continuidad de Servicios de Salud, que consistieron en 3 mil 318 cirugías, 29 mil 229 consultas de especialidad y 88 mil 876 de Medicina Familiar; 62 mil 391 detecciones de enfermedades prioritarias, 4 mil 827 Estudios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento y, 34 trasplantes.

Del 10 al 12 de febrero, se llevaron a cabo dichas atenciones que permitieron rebasar en 122.2 por ciento la meta establecida por los 35 Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y 25 Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) del país, y que permiten al Instituto favorecer la oportunidad y el acceso a sus servicios de salud en los tres niveles de atención.

Destacó que, en estos tres días de actividad, se lograron efectuar 34 trasplantes, de los cuales 18 fueron de riñón, nueve de córnea, cuatro de células hematopoyéticas, dos de corazón y uno de hígado.

También se concretaron 22 donaciones cadavéricas, de las cuales cinco fueron multiorgánicas en la UMAE Hospital de Especialidades de Mérida, Yucatán; en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Querétaro; en el HGR No. 66 de Ciudad Juárez, Chihuahua; el Hospital General de Zona (HGZ) No. 3 de Mazatlán, Sinaloa, y el HGZ No. 2 de Saltillo, Coahuila; además de 17 donaciones de tejidos.

En Jalisco, se realizaron 509 procedimientos quirúrgicos Foto: Especial

En estas intervenciones se cuenta con protocolos de bioseguridad sanitaria para reducir la cadena de contagio por COVID-19, que incluye la toma de PCR en los pacientes receptores y donadores.

En la OOAD Chiapas se otorgaron 157 consultas de Especialidades, 45 de Traumatología y Ortopedia, 60 de Medicina Física y Rehabilitación, 30 de Neurología, 17 de Nefrología, y cinco de Neumología; también como parte de la jornada se otorgaron de 456 consultas de Medicina Familiar, 139 exploraciones para detectar cáncer de mama y 73 para cáncer cérvico uterino; 36 mastografías, 291 detecciones de hipertensión arterial y 165 de diabetes mellitus.

Más servicios y atenciones

En Jalisco, se realizaron 509 procedimientos quirúrgicos, de los cuales 380 fueron realizados como acciones extraordinarias para la recuperación de servicios; las especialidades quirúrgicas que más se realizaron fueron en Oftalmología, Traumatología, Cirugía General y Otorrinolaringología; en la Consulta Externa de Especialidades se brindaron 3 mil 218 consultas; y en el Primer Nivel, en 74 Unidades de Medicina Familiar se otorgaron 8 mil 429 acciones de prevención, diagnóstico y de consulta externa, de las cuales 6 mil 061 se dieron en el marco de la jornada extraordinaria.

En la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades No. 25 de Monterrey, se dieron 79 consultas de Oftalmología, siete de Neurología Pediátrica, 12 de Oncología, 12 de Radioncología, 19 cirugías oftalmológica y 20 procedimientos quirúrgicos, además de la realización de un trasplante hepático, un trasplante renal pediátrico y un trasplante renal en adulto.

Como parte de la jornada se otorgaron de 456 consultas de Medicina Familiar Foto: Especial

En la UMAE Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional del Bajío, en Guanajuato, se efectuaron cirugías de Ortopedia, Oftalmología, Tórax, Neurocirugía, Oncocirugía, Cirugía General, Urología, Otorrinolaringología y Maxilofacial; además, se atendieron pacientes de Hemodinamia, que incluyó a personas que ingresaron a Código infarto, así como procedimientos de angiología endovascular, colonoscopias y colangiopancreatografías retrógadas endoscópicas.

