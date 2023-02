Liderazgos humanistas del país acompañan a "Chema" Martínez

Más de cinco mil personas se reunieron en Zapopan, en un encuentro con los liderazgos del Cambio Humanista, encabezados en Jalisco por "Chema" Martínez, actual coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, para atestiguar la toma de protesta de los liderazgos del Cambio Humanista en la entidad.

El Humanismo Mexicano, un movimiento para construir ciudadanía que propone unidad y cambio para continuar con la transformación emprendida por Andrés Manuel López Obrador en todo el país y que las políticas públicas integren a todos, poniendo al centro a las personas. "Chema" Martínez destacó la convicción de Andrés Manuel López Obrador en la intención de que la riqueza debe ser equitativa para que todos puedan vivir libres y que su conciencia del deber, además de ser coincidencia, es su fuerza.

Añadió que no sólo la familia, el trabajo, los estudios y la fe, es parte de los esfuerzos a los que deben dedicarse los hombres y mujeres de bien, porque quienes gobiernan no impulsan los derechos para todos y que sabe que en este movimiento no aceptan el derrotismo.

Llamó a que se unan para construir un estado Humanista donde el centro esté concentrado por las personas y no los grupos de poder ni los privilegios. "A los aventureros y mercaderes del poder, les digo que no son invencibles porque el poder está en el pueblo y, ¿saben qué?, los vamos a vencer porque hoy iniciamos en Jalisco el Humanismo Mexicano", expuso entre gritos de gobernador.

"Chema" Martínez convocó a más de 5 mil personas en Zapopan

FOTO: Mayeli Mariscal

Esta empresa que inicia hoy, estará distinguida por el cambio para ver por el desarrollo de los más necesitados con la conciencia del deber. "Este movimiento no es de aspiraciones mínimas, es de exigencias máximas. Este amigas y amigos no es, ni debe ser, un mero proyecto político electoral, sino un cambio estructural que haga posible los sueños y los anhelos de los jóvenes, de las mujeres y de los hombres, que tienen el derecho absoluto de vivir tranquilos y en paz", dijo.

Antonio Antolini, previo a tomar la protesta de quienes estarán a cargo de los grupos de cercanía en calle de los 125 municipios de Jalisco, destacó en su mensaje que en las anteriores administraciones no se daba prioridad a la igualdad de derechos para todos sin importar el código postal o el lugar donde nacieron y añadió que ese el humanismo mexicano que desde la actual administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha destacado y que ahora Chema Martínez traerá esa esperanza en Jalisco.

"El amor al prójimo no se entiende, se siente, porque la rabia por la injusticia no se explica, se siente, porque la compasión por el abusivo y el violento, nos obligan a saber que así como lo es él también niega también que fue abusada y violentada, esa felicidad de sabernos como hermanos y hermanas desconocidos y extraños así como hoy nos reunimos, ahí esta el corazón del nuevo proyecto político mexicano, el Humanismo Mexicano y al que hoy, todas y todos están convocados"

La Diputada chihuahuense Andrea Chávez, respaldó al líder morenista "Chema" Martínez, dijo que la rabia es un motivo de unión ante el encarcelamiento de estudiantes que defienden parques, las mujeres que mueren en condiciones de violencia, quienes no tienen comida y que es por eso que se debe lograr la unidad para concretar la necesidad del cambio.

"Pero la rabia de nada sirve sino nos sabemos organizar, sino sabemos trabajar en unidad para lograr la segunda cosa que nos une, a todas y a todos, a las chihuahuenses, a los coahuilenses y a los jaliscienses, la necesidad del cambio. En Baja California nos decían que nunca se irían; en Sonora, nos decían que nunca se irían y aquí en Jalisco, nos dicen que no se va a poder, pues hoy les digo que sí, abundó".

Quienes rindieron protesta este domingo iniciarán el trabajo casa por casa en el territorio jalisciense, en las 12 regiones económicas del estado, en los 20 distritos electores para difundir el objetivo del Movimiento Humanista y se estarán haciendo eventos en otros municipios.

Finalmente, Chema Martínez aclaró que no hay actos anticipados de campaña ni eventos como estos salten la normativa electoral, porque el objetivo es construir ciudadanía y no proponerse como candidato, aunque reconoció que es una convicción que tiene por contender por la gubernatura del estado, pero eso se definirá más adelante.

Convocó al proyecto de Humanismo mexicano

FOTO: Mayeli Mariscal

