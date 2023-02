Forjan una nueva vida para las mujeres egresadas del Sistema de Justicia Penal a través de la belleza

Cuando Chío regresó a casa después de participar en una clase de acercamiento al maquillaje sus hijos la vieron sorprendidos y le preguntaron ‘¿qué te hiciste?’. Esa mujer alegre, de carácter extrovertido, volvió a pensar que una nueva oportunidad se habría en el horizonte: su mente voló y se vio como maquillista profesional. Su hija, de 22 años, y a punto de casarse, pareció intuirlo y le pidió que la maquillará para el gran día de su boda.

“Mi hija me dice: ‘yo quiero que tú me maquilles y yo ‘no, no es que apenas es mi primer clase’; me dijo ‘no importa, yo quiero que tú me maquilles’ y yo la maquille. No es por presumir, pero con lo que aprendí ese día, su maquillaje de mi hija se le veía muy bonito y le duró todo el día, eran las dos de la mañana y seguía baile y baile, y ella seguía maquillada”, cuenta.

Chío, de 40 años, forma parte de una veintena de mujeres que buscan reincorporarse al mundo laboral después de haber egresado del Sistema de Justicia Penal de la Ciudad de México. A ella le tocó purgar una pena de cinco años en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Todos los días acude a las oficinas del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México (IRSCDMX) para formarse como maquillista profesional junto con Karina Cavazos, directora de KCM Cosmetics.

Cuando una mujer sale de prisión, señala Roberto Blázquez, coordinador de Vinculación del IRSCDMX, “muchas veces regresa a entornos violentos o a donde nada más se le ve como proveedora, a un entorno donde no están seguras, eso propicia que su cultural laboral sea mermada; nosotros buscamos que sus redes de apoyo sean más sólidas, reconstruir el tejido social al que pertenecen y si no lo logran poder tener la autosuficiencia de salirse de sus entornos a partir del autoempleo, de poder trabajar”.

Cada chica de la primera generación de maquillaje profesional recibirá 40 horas de capacitación, cuatro horas diarias durante 10 días consecutivos, y además recibirán un kit profesional (con valor de 12 mil pesos) con el que podrán trabajar hasta por un año seguido. Aunque lo más importante sigue siendo la posibilidad de independencia y de encontrar una fuente de empleo en un mundo que les estigmatiza.

“El concepto en el que nos tienen a las personas que salimos de prisión es muy por debajo de un ser humano, nos ven como la escoria de la sociedad, mucha gente nos ve así, incluso hay gente que trabaja en el sistema penitenciario que piensa que no tenemos derecho a nada”, dice Arely, una chica de 37 años que salió de prisión bajo libertad condicional en abril del año pasado y que hoy también se capacita para ser maquillista profesional.

“Si uno quiere retomar su vida laboral es muy difícil, no encuentras una empresa que te contraté, apenas fui a una entrevista de trabajo y me vieron mi monitor, me dijeron que ellos me marcaban”. A pesar de la adversidad, Arely parece haber encontrado estabilidad emocional, en prisión se dedicó al ballet folclórico y con sus compañeras comenzó a maquillarse; ahora sueña en grande: además de ser maquillista profesional, quiere estudiar filosofía; su plan se ha puesto en marcha.

"Para nosotras, las mujeres que estuvieron recluidas, volverte a reincorporar a la sociedad es muy difícil; la sociedad te etiqueta, te señala, te malmira, te discrimina, te menosprecia, no consigues trabajo tan fácil". -Chío, egresada del Sistema de Justicia Penal.

