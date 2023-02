Rubén Moreira alerta sobre falta de tiempo para atender impugnaciones del Plan B

El diputado Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI en San Lázaro, durante su programa: “Con peras, manzanas y naranjas”, transmitido a través de sus redes sociales, habló de los pendientes de la reforma electoral.

Afirmó que en la Cámara de Diputados se aprobó el Plan B, con la cual ya entró en vigor una ley, la de Comunicación Social, que “está asfixiando a todos los medios del país y nadie dice nada. Además quedó otro paquete de leyes que aún no está decidido, que está pendiente en el Senado”. Indicó que el problema es que podría tardarse en atender y a la Corte no le dé tiempo para resolver las impugnaciones.

Habló de la inseguridad en algunos de los estados del país. Mencionó que “en los últimos cinco días han sido asesinadas 383 personas, entre enero y febrero, tres mil 41 personas han sido asesinadas en México. En estos cinco días, Guanajuato 49 homicidios, Guerrero 21, Jalisco 27, Michoacán 17, Nuevo León 16 homicidios y Zacatecas 21”.

Rubén Moreira subrayó que la oferta legislativa del PRI debe llegar a la mayor parte de la gente

FOTO: Especial

“Por el contrario, en Yucatán y Querétaro cero homicidios y en Coahuila, un homicidio”, destacó.

Oferta legislativa del PRI debe ser para el bien común

Criticó que los precandidatos de todos los partidos no hablen de la seguridad en el país. “Los políticos deberían de hablar de eso, no hablan, porque no le saben o tienen medio o están arreglados”.

Mencionó que la oferta legislativa del PRI debe de ser una oferta que le llegue a la mayor parte de la gente, que vea por los más pobres. Sobre la elección de los nuevos consejeros del INE, dijo que “yo soy de la idea de que no haya cuotas ni cuates, que se escojan a los cuatro mejores mexicanas o mexicanos y que sean los que estén en el INE”.

SIGUE LEYENDO:

Plan B: senadores aplazan una semana más su aprobación

El INE se reunirá con senadores: revisarán el plan B de AMLO

Gobierno de Coahuila y 24 municipios impugnan "Plan B" de AMLO