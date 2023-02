Hoy no circula 2 de febrero: qué autos descansan este jueves en la CDMX y Edomex

Los primeros días del segundo mes del año, además se celebra el día de la Candelaria, sin embargo el programa Hoy No Circula se mantiene sin variantes para este jueves 2 de febrero. Este ordenamiento se aplicará en la Ciudad de México y Estado de México, de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Su horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, sin embargo no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres, como lo especifican las normativas

¿Qué vehículos no circulan este jueves 2 de febrero?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 1 y 2 en su placa o engomado verde. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 1 y 2 no circula este jueves 2 de febrero.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

¿Cómo llegar a Tepito en Metro y Metrobús?

La popular de "El Barrio Bravo" de Tepito y el tianguis de los domingos de La Lagunilla se han convertido en hot spots de la Ciudad de México, pues su popularidad ha crecido de manera exponencial en los últimos años al grado que famosos como Paola Rojas, Cazzu y Christian Nodal se pasen entre los puestos de ropa de paca, comida y chelerías. Esas calles tumultuosas pasaron de ser un punto rojo en el centro de la capital del país, a un centro de reunión de chilangos, extranjeros, fifís y el puro barrio.

Ahora es común ver a gente de todo tipo y de todos los códigos postales en calles que durante años han sido consideradas inseguras y donde hay un alto índice delictivo, pero eso parece no cobrar relevancia cuando se trata de ir a un lugar popular donde te inundan colores, sabores, olores y donde puedes probar de todo, desde una taco de tuétano o chistorra hasta tapas con tinto de verano, o las clásicas kitty chelas.

