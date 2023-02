Día de la Candelaria: una panadería lanza los tamales para mascotas justo este 2 de febrero

Los tradicionales tamales para el 2 de febrero Día de la Candelaria ya se preparan en diferentes partes de Chiapas desde chipilín, de bola, cambray y de mole, pero quienes no se quedarán sin disfrutar de este alimento son las mascotas.

En Tuxtla Gutiérrez hay una pastelería llamado K-nina que ya elabora los tamales para perros y gatos con ingredientes que no afectará el sistema digestivo.

Este alimento adaptado a las mascotas viene envuelto en la hoja de maíz Foto: Especial

Diana Sanicté repostera señaló que este postre no es un tamal normal, ya que la masa es totalmente diferente que pueden consumir tanto los gatos como los perros, debido a que está hecha a base de avena y harina de almendras.

“Para que sea más atractivo para ellos no trae condimentos, y son cuatro diferentes sabores de atún, pollo, res y zanahoria para los que no les gusta la carne. La masa está hecha a base de avena trae harina de almendras que nos le hace daño a nuestras mascotas, no trae sal ni azúcar, menos picante”.

Explicó que este alimento adaptado a las mascotas viene envuelto en la hoja de maíz, como el tamal que consumen en Chiapas, pero adaptado a los animalitos.

se recomienda a los peluditos mayores de un año y que se encuentran sanos Foto: Especial

“Trae también huevo que les hace bien y es atractivo el sabor para ellos. Solo es un postre no sustituye al alimento diario, pero para que nos acompañen en esta tradición del Día de la Candelaria”.

Dijo que se recomienda a los peluditos mayores de un año y que se encuentran sanos, pues cuando tienen una enfermedad crónica no es recomendable para no poner en riesgo su salud.

