VIDEO VIRAL: mujer arremete contra mexicana por hablar español en Disneyland

A través de la red social TikTok, una mujer mexicana dio a conocer que estaba en Disneyland, Estados Unidos, cuando se le acercó una chica local para reclamarle que usara el español dentro de las instalaciones del parque, reclamo que se volvió violento, e incluso grosero.

Mexicana es insultada por una mujer en los baños de Disneyland porque hablaba en español

Todo empezó cuando Eva Ramírez (como se hace llamar en redes) llegó a los baños, y una mujer escuchó que la turista protagonista del video es una perfecta hablante del español, de hecho de origen mexicano, así que procedió a decirle que dentro de los Estados Unidos no debería hablar en ese idioma, y fue cuando se encendieron los ánimos.

"Estoy en Disneylandia y esta señora me escuchó hablar español. Me dijo Maldita Mexicana. Repite lo que dijiste, ¿tuenes problema con que hable español?", dice la voz detrás del celular.

"Esto es América, no se habla español en América. No me importa, odio a los mexicanos. Es verdad", son algunas de las palabras que lanzó la mujer, argumentando que ella es de los Estados Unidos, y por lo tanto, nadie debería hablar en otro idioma que no sea el Inglés

Al parecer estaban celebrando el cumpleaños del pequeño niño, hijo de la mujer que fue insultada. A pesar de que dijo en su último video que jamás pensó exponer un caso como este, pues normalmente le da igual que la insulten con ello, finalmente se cansó de las groserías, sobre todo frente al menor.

Las autoridades intervinieron en el caso de racismo en Disneyland

"Tú no eres nadie para decirme que este es tu país y el idioma que debería hablar. No es mi culpa que no seas bilingüe", revira la mujer detrás del celular que graba en todo momento. Las cosas se calmaron finalmente cuando sale una mujer mayor del baño, probablemente su abuela o hasta su madre o hermana.

Otro video captado por las cámaras de los curiosos alrededor, captó el momento en que esta mujer es abordada por los elementos de seguridad, y la discusión continúa afuera de los baños del parque de diversiones. Se desconoce, hasta el momento, el qué terminó la historia de estas mujeres.