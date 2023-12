Delfina Gómez anuncia el reforzamiento de seguridad en Texcaltitlán y lamenta la muerte de ciudadanos

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, dio una conferencia de prensa acerca de lo sucedido ayer en el municipio de Texcaltitlán, en donde señala que habrá justicia y que lamenta profundamente los decesos de los pobladores de esta localidad.

Gómez Álvarez confirmó que solicitó al Ejército, La Marina, La Guardia Nacional (GN) y a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), su presencia permanente en la región, para proteger a los pobladores. No obstante, afirmó que instruyó desde un inicio el despliegue operativo para garantizar la paz y el orden.

La mandataria mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, anunció el reforzamiento de la seguridad con fuerzas federales en Texcaltitlán y ofreció apoyo a los deudos como a la población Texcapilla, tras enfrentarse con integrantes del crimen organizado que dejó el saldo de 14 muertos, cuatro ciudadanos y 10 delincuentes, entre ellos Rigoberto de la Sancha Millán, alias “El Payaso”.

Estos hechos no nos paralizan, reafirman nuestra determinación de mejorar las condiciones de seguridad de nuestro amado estado. Seguiremos trabajando para que episodios como este no se repitan. Al sur del Estado de México les digo, no están solos, estamos con ustedes.