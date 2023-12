CONCURSO VIRAL: estuvo despierto y de pie por 72 horas para ganarse una camioneta

TikTok se inundó de apuestas durante los últimos tres días. Todos estaban apuntando a su favorito en un concurso que se viralizó de manera inmediata. Los participantes tuvieron que estar parados, pegados por las manos a una camioneta, y quien durara más tiempo sin quitarlas, ganaría el automóvil.

Aunque en un principio no se esperaba un concurso mayor al de las 24 horas, terminaron quedándose de pie por tres días consecutivos, con solamente descansos de 15 minutos cada cuatro horas, mismos que debían utilizar para ir al baño, para comer, para cerrar los ojos un ratito. Fue brutal. Todo lo grabaron en directo y quedará para la posteridad de la internet.

Fueron un total de 24 participantes que se fueron eliminando uno a uno con simplemente despegar su mano. Durante las primeras horas se fueron varios al ver que lucha estaría bastante ruda. Fueron 52 horas las que estuvieron de pie, completamente despiertos, para llegar a los 10 mejores del concurso.

Pero la final fue entre Jesús Tomahe Rodríguez, el número 18, y Rodolfo Ruíz Villanueva, el número 20. El primero de ellos fue quien se ganó una camioneta Tiggo 7 Pro de Chirey México. Es un automóvil de lujo que llega a costar hasta medio millón de pesos en su versión Luxury o Premium, y 489 mil 900 pesos en la versión Comfort.

La Tiggo 7 cuenta con un motor 1.5L Turno 154 hp; cámara 360º, cajuela con apertura eléctrica, luces ambientales multiculor, techo panorámico, asientos delanteros con ajuste eléctrico, sensores de estacionamiento traseros, dos modos de manejo, pantalla de infoentretenimiento de 10 pulgadas.

"Teníamos incertidumbre, pero se logró. Pensé que me iba a echar otras cuatro horas, pero gracias a Dios no, ya me estaba pesando", fueron las palabras que dijo el ganador de la camioneta. En sus ojos se podían ver las grandes ojeras, el cansancio, y la debilidad que le provocó el concurso.