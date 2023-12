¿Cómo registrar tu celular ante el gobierno para que no te marquen bancos y call centers?

¿Sabías que existe una forma para evitar que te llamen al celular los bancos o cualquier otra institución financiera? Y es que sí, de repente llega a ser algo molesto recibir este tipo de llamadas cuando estás trabajando o en una reunión familiar. Sin embargo, si a partir de ahora quieres evitar este tipo de encuentros telefónicos podrás hacerlo dándote de alta en el llamado Registro Público de Usuarios (REUS). Te contamos cómo hacerlo.

Pero antes, es importante partir de que REUS es un portal totalmente gratuito por parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en el que puedes dar de alta tus datos con el objetivo de no recibir más publicidad o promociones de instituciones financieras. No obstante, también es conveniente que sepas que este mecanismo "no te exenta de las llamadas que recibes por servicios de cobranza, fines políticos o encuestas telefónicas".

Sigue leyendo:

La Condusef y Santander blindan a los abuelitos contra los fraudes: 3 factores entre los principales riesgos a su patrimonio

Bajan clientes en los bancos: Condusef

¿Cómo puedes registrar tu celular para que no te marquen los bancos?

Si quieres registrarte puedes hacerlo en línea, por teléfono o de forma presencial. Créditos: Pexels/archivo.

Para iniciar, hay que decir que luego de que realices el trámite, tu permanencia en REUS será únicamente de dos años. En este sentido, cuando termine dicho periodo quedarás dado de baja automáticamente. ¿Cómo iniciar? Resulta que para acceder a este sistemas hay tres sencillas formas que te dejamos a continuación:

En línea en esta página de la Condusef Vía telefónica (55 53 400 999 o al 800 999 8080 si es del interior de la República) De forma presencial

¿Cómo hacer el registro de tu celular en línea? Paso a paso

Si ya no quieres recibir más llamadas de los bancos y buscas darte de alta en el REUS en línea toma en cuenta que es un procedimiento totalmente gratuito y que al momento de realizarlo tampoco requieres algún documento. Por lo contrario, únicamente deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página de REUS Llena los datos que te pide: nombre completo, teléfono fijo, teléfono celular y correo electrónico Confirma que no eres un robot Presiona el apartado de "Enviar"