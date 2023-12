VIDEO | Arbolito de Navidad se incendia en Tlalnepantla

La noche del martes 5 de diciembre ardió en llamas el monumental árbol de Navidad que había sido instalado en el primer cuadro municipal de Tlalnepantla, Estado de México. Los hechos ocurrieron en la Plaza Dr. Gustavo Baz, y las impactantes imágenes no tardaron en circular en redes sociales.

El imponente pino artificial, de 10 metros de altura, fue iluminado durante una celebración que contó con la presencia de los residentes del municipio mexiquense, marcando así el inicio de las festividades navideñas; sin embargo no contaban con que ocurriría un corto circuito que devoraría gran parte del árbol.

Ante la emergencia, los bomberos acudieron rápidamente al lugar para sofocar el fuego. No obstante, a pesar de sus esfuerzos, las llamas acabaron con gran parte del pino artificial. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas en el incidente. Hasta el momento, tanto los equipos de emergencia como los bomberos estatales no han proporcionado un informe oficial sobre el suceso.

¿Llegan la Navidad y los incendios?

Durante la temporada navideña, los accidentes e incendios pueden aumentar debido a la pirotecnia y las luces que decoran los hogares mexicanos, que si bien traen consigo el espíritu navideño, son una diversión peligrosa que puede ocasionar accidentes y explosiones. Para prevenir accidentes e incendios durante Navidad, es importante tener en cuenta estos riesgos y seguir las recomendaciones de las autoridades y expertos en seguridad.

Consejos para evitar incendios esta Navidad

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha publicado una serie de recomendaciones para evitar incendios durante la temporada navideña. Algunas de estas recomendaciones incluyen:

Si compras un árbol natural, asegúrate que se haya cortado recientemente, podrás identificarlo porque el tronco estará pegajoso y las agujas estarán verdes.

Si compras un árbol artificial, adquiérelo en un negocio establecido y considera que tenga la etiqueta “resistente al fuego” o “fire resistant”.

Por ningún motivo coloques velas encendidas cerca del árbol de navidad, ni adornos fabricados con material flamable.

Compra las series de luces en una tienda establecida y elegir las que cuenten con certificado de seguridad, la Norma Oficial Mexicana.

Revisar que los cables de las luces no estén enredados, gastados, ni expuestos; los enchufes deben estar completos y en buen estado.

Evitar sobrecargar los multicontactos.

Mantener las extensiones lejos del suministro de agua del árbol y de las mascotas.

Utilizar un máximo de tres juegos de luces por cada extensión y por enchufe.

Apagar todas las luces de la casa, tanto en el árbol, como a lo largo del inmueble, siempre antes de dormir o salir.

